Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 вер, 2025 02:47
budivelnik написав:
Або Ви мене не розумієте
Або я Вас...
Та я тоже нить беседы потерял
Начинали с доходов инженеров-электронщиков и достаточность таковых для поддержания штанов себе и семейным иждевенцам (просто для справки: мои пара спиногрызов на один только текущий ремонт зубов 25к грн в месяц расходуют). Такие инженеры обычно не ФЛП, но могу отстать от жизни. А сейчас уже не понятно о чём разговор. Наверное, в гадании о том, как считали те 3%. По такому скудному описанию могли бы и по всем доходам, а не в виде зарплат, облагаемых налогами по максимальным ставкам. Или, если по зарплатам, то как учитывали гигконтракторных айтишников, которые как бы на зарплате, но с налогами, как у ФЛП третьей группы?
budivelnik написав:
Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній) в Україні більше ніж про це каже ОФІЦІЙНА статистика, але не завжди від цього є користь Державі.
Если по статистике только зарплат, то, конечно. На то другие виды доходов и существуют, причём официально разрешены в НКУ. За государство, впрочем, я тут совершенно не волнуюсь. Оно и с рантье с корп/зарубежных бумаг налогами отберёт 23% (ну ладно, если в виде дивов, то в два раза меньше) явных налогов и со всех, кто тратит деньги в Украине, ещё и косвенными (НДС, акцизы) не мало. Заполирует пошлинами от продажи недвижимости и ещё много чем. При этом считает для себя выгодным даже покупку ОВГЗ нерезами, хотя при этом ни прямых налогов ("ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП" - тут про ОВГЗ ошибочка была), ни косвенных (нерезы тратить будут скорее всего не в Украине) и сам доход с бумаг - это прямой бюджетный расход.
2
6
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:53
budivelnik написав:3 При цьому у нас є доходи які оподатковуються ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП і так далі(по фінансовим інструментам)
тільки вже давно 23%
А овдп ніяк
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:59
Faceless написав:
budivelnik написав:3 При цьому у нас є доходи які оподатковуються ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП і так далі(по фінансовим інструментам)
тільки вже давно 23%
А овдп ніяк
«Цікаво» те, що ще і колектив «проголосував» (насправді питання стояло «хтось тут проти допомагати армії?» 😅) за те щоб віддавати 3% від вже чистої зарплати в фонд, з якого допомагають армії. Але лише ті, у кого зп вище 1.5 куя. А це всі))
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:07
budivelnik написав:Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній)
То ось ви які, багатії...
