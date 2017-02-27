Федеральна резервна система вперше у цьому році знизила ключову процентну ставку США на 0,25 пункту.
Про це повідомляє BBC.
"Федеральна резервна система випустила набір прогнозів разом із своїм рішенням цього місяця, які дають уявлення про те, як політики оцінюють економіку та в якій мірі це змінилося", – говориться у повідомленні.
В середньому, ставки на шляхи інфляції не змінилися. Прогнозисти очікують, що обраний Федеральною резервною системою індекс інфляції, витрати на особисте споживання, становитиме 3% цього року, так само як у червні
"Хоча вони очікують дещо вищу інфляцію наступного року, ніж три місяці тому", – додає BBC.
"Очікування щодо безробіття також не змінилися, більшість прогнозів говорить про те, що рівень безробіття зросте до 4,5% до кінця цього року", – говориться у повідомленні.
"Проте політики очікують, що зростання буде сильнішим цього року та наступного, ніж передбачалося раніше, з економікою, яка розшириться на 1,6% у 2025 році, порівняно з 1,4%, яке вони прогнозували у червні", – пише BBC.