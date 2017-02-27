|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:43
Shaman написав: prodigy написав:Shaman
немає експорту цього року, тому і немає такої кількості податків
тому гривня стабільна
для чого вам особисто девальвація-для знедолення пенсіонерів, яких 40% від дорослого населення?
чи девальвація допоможе стримати ціни (на продукти, ліки і пальне)-навпаки, ціни зростають навіть коли гривна "міцнішала", дайте депозитчикам трохи грошей заробити для сплати комуналки взимку (і на ліки може теж вистачить)
так навпаки, чим менше експорт та більше імпорт - це якраз підстави для девалу
а загалом всі чомусь забувають - дешева внутрішня валюта стимулює економіку - й експорт зростає, й імпорт зменшується, тобто більше виробляється всередині країни. а зростання економіки - це можливість для населення заробляти гроші. не отримувати від держави, а саме заробляти - це головна функція - дати людям можливість заробити.
Ну частково це так, я особисто бачу що дрібні виробництва потроху набирають рентабельності на тлі імпорту, що дорожчає. Навіть доводиться йти на такі непопулярні кроки, як підвищення зарплат.
Додано: Сер 24 вер, 2025 07:45
Shaman написав:
а зростання економіки - це можливість для населення заробляти гроші. не отримувати від держави, а саме заробляти - це головна функція - дати людям можливість заробити.
Це в ідеальних умовах. А в реальних левова частка зростання осідає в кишенях у власників капіталу. А робітники в кращому випадку отримують зростання зарплати, яке відновлює їх купівельну спроможність на попередній рівень (до девальвації) і то із певною затримкою.
ИМХО девальвація - це неправильне джерело росту. Правильний ріст має бути на іноземних інвестиціях і державних дотаціях, як в 2008 чи зараз в галузі ШІ або компанії Ілона Маска.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:01
После последних заявлений Трампа - лично у меня очень пессимистическое настроение в вопросе иностранных инвестиций в Украину.
То есть, иностранной валюты будет меньше...
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:18
Victor8 написав:
После последних заявлений Трампа - лично у меня очень пессимистическое настроение в вопросе иностранных инвестиций в Украину.
То есть, иностранной валюты будет меньше...
ИМХО в наступному році 90+% дефіциту бюджету буде фінансувати ЄС
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:25
Дюрі-бачі написав:
в наступному році 90+% дефіциту бюджету буде фінансувати ЄС
Не відмрвляться?
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:47
На 2026 рік я дивлюся відносно позитивно. Очікую, що кошти будуть. На відміну від 2027 року....
Додано: Сер 24 вер, 2025 15:09
Допоки є заморожені кошти рашки, то будуть надавати "репараційні" кредити під їх заставу і під погашення з їх доходу. Питання, що буде далі, коли всі ті кошти будуть перезаставлені. Хоча їх ще на рік/два може вистачити. А може і не вистачити, сьогодні пройшла новина, що Україні потрібно вдвічі більше коштів на 2026р., ніж було попередньо заплановано
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:57
Дюрі-бачі написав:
На 2026 рік я дивлюся відносно позитивно. Очікую, що кошти будуть. На відміну від 2027 року....
Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился.
А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ).
Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:35
Victor8 написав:
В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился
.
ця фраза ваш діагноз, далі не продовжую, гілка не для цього
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:03
prodigy написав: Victor8 написав:
В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился
.
ця фраза ваш діагноз, далі не продовжую, гілка не для цього
Постараюсь ничего не писать на этой ветке 2-3 недели, может быть больше...
Валютный рынок он такой непростой...
