Дюрі-бачі написав:На 2026 рік я дивлюся відносно позитивно. Очікую, що кошти будуть. На відміну від 2027 року....
Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился. А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ). Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Как бизнесмен(трамп) приезжал колись у москву и ВСТРЕЧАЛСЯ и договаривался с валодькой не просто так , шо Ви хочете від нього зараз ?, воно куплене давно радянською мафією(кгб) і відпрацьовує надане бабло на небоскрёбы і вибори, це "брат" меркель і орбанів...
Дюрі-бачі написав:На 2026 рік я дивлюся відносно позитивно. Очікую, що кошти будуть. На відміну від 2027 року....
Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился. А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ). Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Как бизнесмен(трамп) приезжал колись у москву и ВСТРЕЧАЛСЯ и договаривался с валодькой не просто так , шо Ви хочете від нього зараз ?, воно куплене давно радянською мафією(кгб) і відпрацьовує надане бабло на небоскрёбы і вибори, це "брат" меркель і орбанів...
Дюрі-бачі написав:На 2026 рік я дивлюся відносно позитивно. Очікую, що кошти будуть. На відміну від 2027 року....
Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился. А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ). Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Как бизнесмен(трамп) приезжал колись у москву и ВСТРЕЧАЛСЯ и договаривался с валодькой не просто так , шо Ви хочете від нього зараз ?, воно куплене давно радянською мафією(кгб) і відпрацьовує надане бабло на небоскрёбы і вибори, це "брат" меркель і орбанів...
Да ладно вам! Какое бабло, какие небоскребы! Когда Трамп в середине 80-х приезжал в СССР радянской мафии, как вы выразились, и КГБ не до небоскребов было - они уже Афган еле тянули да и страну в целом чтобы кому-то деньги раздавать. А если бы даже что-то такое и было, то давно бы уже всплыло и сидел бы сейчас Трамп не в овальном кабинете, а в Алькатрасе!
Victor8 написав:Если полномасштабная война в 2026 году продолжится - то деньги от Запада Украина продолжит получать. Будет это только ЕС, без США? Вопрос открытый.
Но, поведение Трампа, в последнее время, мне не очень нравится. В прошлом году и в начале этого - мне Трамп очень нравился. А сейчас, очень много слов, но мало конкретики по Украине (или нам не все рассказывают СМИ). Возможно, так и надо в новом мировом порядке...
Как бизнесмен(трамп) приезжал колись у москву и ВСТРЕЧАЛСЯ и договаривался с валодькой не просто так , шо Ви хочете від нього зараз ?, воно куплене давно радянською мафією(кгб) і відпрацьовує надане бабло на небоскрёбы і вибори, це "брат" меркель і орбанів...
Да ладно вам! Какое бабло, какие небоскребы! Когда Трамп в середине 80-х приезжал в СССР радянской мафии, как вы выразились, и КГБ не до небоскребов было - они уже Афган еле тянули да и страну в целом чтобы кому-то деньги раздавать. А если бы даже что-то такое и было, то давно бы уже всплыло и сидел бы сейчас Трамп не в овальном кабинете, а в Алькатрасе!
Так еще страшнее выходит -- одно дело фантазировать о злом умысле - что его купили/шантажируют, а другое дело признать, что на западное заевропье всем (что Европе что Штатам) в принципе пофиг...