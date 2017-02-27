|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 жов, 2025 22:03
Ой+ написав:
Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:01
Успіх написав: Ой+ написав:
Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
Моя не витримала такого меду і... 1,5міс тому, як звільнилась!
Зарплата 4000$ на місяць для вчителя це вже не мед?
