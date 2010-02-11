Пора бы на коррекцию сходить баксов на 100 на пару дней да там
хорошенько разогнаться.
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:16
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:11
Вообще старюсь с бы*** не общаться т.к. ценю своё время, но вам отвечу. Я занимаюсь исключительно инвестированием и не шорчу, но насколько мне известно, то в шорт встают на развороте тренда, когда уже формируется снисходящий тренд. Золото уже давно имеет восходящий тренд и откуда там взяться шортам, чтобы было топливо для шорт-сквиза?
P.S. Вам отвечать не обязательно ни поверхностно, ни глубокомысленно.
