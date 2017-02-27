RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:13

  The_Rebel написав:
  UA написав:В Китаї люди статки заробляють організовуючи реальні виробництва, в США складаючи "правильні" портфелі акцій.
Не на тих Україна поставила, не на тих.

Але чомусь ці портфелі акцій в США складаються в основному з американських компаній. Причому успішних, якщо вони ростуть.
А у Китаї вже давно почалася криза перевиробництва. Так, будують та виробляють вони багато. Проте чи потрібно настільки багато? Наприклад, хтось в Україні побудує швидкий платний хайвей Дніпро-Львів. У нього буде якась дохідність x(Євро) та окупність y(роки). Але якщо ще одна компанія побудує подібний з трохи іншим маршрутом, то дохідність обох буде вже ближче до x/2, а окупність буде наближатися до 2y. Це в дуже грубому порівнянні. Але дозволяє зрозуміти, що в Китаї вже не буде такої віддачі інвестицій як була останні 30 років.
Бо вже все перебудовано та перевироблено.
П.с. Зараз там навіть по офіційним даним є навіс з нероспроданих квартир близько 400 млн квадратних метрів. А деякі неофіційні інсайдери вказують цифри 700 млн - 1 млрд. Автомобілі так само штампують пачками, а потім вони роками стоять на майданчиках, бо перенасичення ринку

Криза перевиробництва та криза відсутності виробництва, це як кажуть = Дві велики різниці.
