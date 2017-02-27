Scorpion1 написав:

Валютний ринок ніяк не вгамується. П’ятий день поспіль курс гривня/долар на міжбанку (Bloomberg) крокує вгору після тривалого затишшя. Як почали 8 жовтня зростанням з 41,3 грн/$ до 41,47 грн/$, так і продовжили 9-го — до 41,51 грн/$, 10-го — до 41,66 грн/$, 13-го — до 41,68 грн/$, а сьогодні, 18 числа, були угоди по 41,80 грн/$ на кінець безготівкових торгів (середні значення були трохи нижчими).Не завжди підняття цінника Нацбанку — головного продавця долару на міжбанку — стосувалось різкого зростання валютного попиту чи надвеликих продажів інвалюти з боку самого регулятора. Приміром, 9 жовтня НБУ продав лише близько $90 млн (навіть до $100 млн не дісталися, що вважається норм) за загального обсягу торгів на Bloomberg лише в $205,2 млн — звичне середнє значення. Тобто жодної аномалії чи трагедії. Та регулятору, який раніше на таке взагалі не реагував помітною зміною курсу, чомусь прийшло в голову підняти валютного цінника та девальвувати гривню. От треба йому чомусь, і думайте що завгодно. Там люблять казати, що всі навколо дурники, а тільки вони розумні, хоча з прогнозами по інфляції регулярно лажають і не можуть ніяк впоратися зі зростанням роздрібних цін. Мамкіни фінансисти.Сьогоднішнє здорожчання долару взагалі було необов’язковим, бо мало сезонний, буквально календарний характер. Вчора в США відзначали День Колумба, американські банки не працювали й доларові коррахунки відповідно, угоди з купівлі баксу переносили — тому й скупчились на один день. Зазвичай НБУ про таке каже — сезонність, що не має критичного ринкового значення й не зважайте. Та сьогодні не втримався й курса підняв, напевне в когось ручки затремтіли. Може щоб ми не занудились — розважає всіх нас і імпортерів, які люблять закладати курсове здорожчання в ціну товарів. Певно комусь гостро не вистачає росту інфляції в крові.Можна тільки вгадувати: чи то новий тренд і старт осінньо-зимового сезону девальвації гривні, чи просто комусь/щось знадобилось? Бо всі пам’ятають, що коли зірки запалюють, то це комусь треба. Та негативний осад все ж лишився.В тому числі бо голова держави Зеленський та керівництво Нацбанку за кілька днів до цієї хвилі девальвації гривні придбали держоблігацій у доларі та євро. Приміром, президент взяв цих паперів на 100 штук баксів по 41,2 грн/$ — недобре пахне. Хоча точно не відомо, чи він знав, що за кілька днів буде вже 41,8 грн/$.Скоріше за все саму інвестицію робив не сам пан президент, і має спеціально навчену людину для такого. Та особисто переконана, що перші люди держави й керівництво НБУ, в тому числі, в якого прямий конфлікт інтересів, не мають морального права (звісно, не законодавчого) інвестувати в іноземній валюті — тільки в національній, особливо, коли цю інвалюту ми переважно позичаємо (МВФ, ЄС тощо), на чому до речі наголошував і наш міністр фінансів Сергій Марченко на початку великої війни, коли намагався присоромити покупців іномарок і айфончиків (бо їх теж за доляри та євро закупаємо).Тільки гривня, бо ж вони ж всі патріоти, люблять гучні гасла й регулярно наголошують на своїй вірі в усе українське. Та повторюю: мають конфлікт інтересів через свою дотичність до прийняття ключових рішень у державі. Гривня, гривня й тільки гривня. Навіть якщо це збитково. Нічого страшного. Хтось життя на фронті втрачає, а вони втратять лише гроші.Спитаєте, як же інші люди, не дотичні до влади? Моя особиста думка: ні, їм дозволено вкладати в будь-що, в інвалютне в тому числі. Вони до влади не продерлися, більшість не має навіть гідних бомбосховищ, а головне — не дотичні до рішень щодо девалу й не мають можливості отримати про це достовірну інформацію, коли забажають: наскільки й коли саме гривню спускати з небес на землю. Немає конфлікту інтересів. Так, такі в мене подвійні стандарти, хоч би комусь це не подобалось