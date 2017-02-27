ЛАД написав:И я сомневаюсь, что, например, зарплата продавцов у будивельника выросла так же сильно, как цены.
Ростуть і у продавців:
Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих у Львівській громаді: «Близенько» – 26,8 тис. грн/місяць (2725 працівників); «Арсен» – 24,1 тис. грн/місяць (1488 працівників); «Рукавичка» – 23,9 тис. грн/місяць (2600 працівників); «Галицька свіжина» 20 тис. грн/місяць (652 працівники). Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих поза межами Львівської громади: АТБ – 40,9 тис. грн/місяць; Comfy – 34,3 тис. грн/місяць (139 працівників у Львові); «Епіцентр» – 33,3 тис. грн/місяць (1610 працівників у Львові); «Аврора» – 31,8 тис. грн/місяць (424 працівників у Львові); «Метро» – 30,9 тис. грн/місяць (274 працівників у Львові); «Сільпо» – 25,7 тис. грн/місяць; Eva – 27 тис. грн/місяць; «Ашан» – 21,2 тис. грн/місяць (494 працівників у Львові); Сімі – 20,9 тис. грн/місяць. https://zaxid.net/miska_rada_nazvala_se ... a_n1621528
І щоб утримати людей, то ЗП має бути конкурентна. Тим більше, що Львів демонструє рекордний виїзд молоді
Ефект доміно: чому за виїздом 18-22-річних може посипатися вся Україна — експерти шокували майбутнім https://tsn.ua/exclusive/efekt-domino-c ... 30144.html Кількість українців категорії 18-22 роки, які виїхали за кордон у вересні, зросла в 10 разів порівняно з серпнем. Судячи з відгуків роботодавців зі сфер ритейлу та гостинності, то ситуація у них значно ускладнилася, але найбільше страждає роздрібна торгівля. Сфера виробництва і раніше потерпала через відсутність кадрів, і мені здається, що вона і надалі потерпатиме, вони, як то кажуть, страждають мовчки. Аграрії, можливо, переживуть відсутність кадрів до наступної весняної активності. Є загроза „ефекту доміно“. Якщо, наприклад, з України виїжджає хлопець віком 18-22 роки, то з ним у разі серйозних стосунків, виїде і його дівчина. Також слідом за хлопцями 18-22 можуть виїжджати їхні мами, якщо чоловік ще не дуже самостійний. Взагалі, жінки можуть вивозити і молодших дітей, аби за кордоном родина була разом. У Львові відтік молоді значний — до 30% від усього колективу закладу. Вони вже поїхали за кордон або збираються це зробити. У Львові з цим є серйозна проблема. https://tsn.ua/exclusive/efekt-domino-c ... 30144.html
Час від часу звучать приголомшливі багатомільйонні цифри неплатників податків, де ще і береться методологія західна з працездатним віком 16-65 на відміну від реальних меж для нас, тьма неоновлених "ухилянтів". От цікаво, влада має хоч для себе реальну картину, бо те що я спостерігаю, громадян, а особливо чоловіків, меншає як у дирявому кориті.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано.... От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві.. Ця группа - відноситься до вузького кола?
А для когорти олігархів - звичайно, ж, все добре;) Тільки державу шкода.
це для кого зараз добре? для РЛА? чи може для ІВК? чи у Пороха все ок? може й наших сг все добре? проблеми зараз у всіх. й результат війни - майже зник оцей вплив олигархів на владу. тому власне й використання слова "олігарх" - це вже для слоупоків
можна гратися словами, але відміна фінансів від економіки, що фінанси більш конкретні, їх можна побачити на реальних цифрах. а визначити, що спричинило інфляцію - це лише припущення. але таке просте питання - зросли ціни на товари, зп треба піднімати - а що сталося? одна з причин інфляції - це закриття дефіциту бюджету за рахунок емісії в тій чи іншій формі. це важливий фактор та одне з першоджерел інфляції
оскільки в нас бюджет дуже дефіцитний, то вкид грошей за рахунок допомоги - просто шалений. але він балансується великим торговим дефіцитом, й насправді останні пару років кількість гривень в економіці - доволі стала.
зарплата виросла настільки, скільки й загалом по ринку. у Львові з початку війни - може й не в два рази, но більше, ніж в півтора.
Для оторванного от жизни и упивающегося своими достижениями львовского лавочника всё прекрасно. Сколько из 1 млн в ЗСУ получают боевые и в каком размере? А сколько получают солдаты в тылу, без боевых?
Тебе від інтернета відлучили? буває , особливо з тими хто на китайській і педераційній шукає... Витрати на оплату служби в ЗСУ Бюджет України 2025 (виконують)- 1126 млрд грн 2026(затвердили)- 1146 млрд грн Сам поділиш на 1 млн військовослужбовців-чи допомогти? бо кажуть москальська так виїдає мозок що до сорока років крім водка где б.л.ять - в голові вже нічого не залишається
Як мене задрачує позиція совків все просравших(включно з тим що вони будували) Слухай ти , а уяви собі 1922, ти підходиш до членіна і так йому в очі влАдІмІр ІллІч - а як виросли зарплати в трудящихся... потім проходить 10 років і ти до сраліна йоська а як виросли доходи в селян України.... потім ще 10 років і ти до того ж сраліна йося а чи підняв ти пайку для працівників гулагу які охороняють створювачів матеріальних цінностей в гулагу....
Тому ше раз під час війни зарплати росли тільки один раз і то в гітлера в працівників газових камер... і як я бачу - одного там недопалили , бо напевно грошей в гітлера не вистарчило...
ПС Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів. В мене він відсутній.