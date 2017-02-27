budivelnik написав:Лад Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів. В мене він відсутній.
Адекватность зарплаты понятие неоднозначное. Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів. Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть. При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
ЛАД написав:Адекватность зарплаты понятие неоднозначное. Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів. Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть. При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.
В бізнес-плані підприємця нема пункту «зробити щасливими своїх найманих працівників» ))) Зарплату платять не щоб покрити витрати працівника, які раптом зросли. А щоб утримати його у себе, не втратити до конкурентів (якщо він звичайно треба) 😅
Верно. Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности. Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы". "В борьбе обретёшь ты право своё". Это, кстати, был лозунг не большевиков.
Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.
А если так во всех/многих сферах (а примерно так и есть)? Не все могут/способны стать айтишниками. И если вдруг их станет слишком много, то у них зарплаты упадут до такого же уровня. И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли. А работодатели, вроде как, уже ноют. Но сильно повышать зарплаты они тоже не могут. Им тогда и самим не хватит.
P.s. Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял. Какая вторая и какая первая?
>>> Не все могут/способны стать айтишниками. Так и не нужно - для роста x2 достаточно в условные плиточники/сварщики пойти.
>>> Какая вторая и какая первая? Зависимости: работника и работодателя.
По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть.
ЛАД написав:И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли.
Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем древнеримский патриций. Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти.
Raymond написав:да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло. но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам. Максимум паритет с евро 1,00=1,00 Насколько это критично, знает только сам Трамп
мы не знаем , что будет или что нам готовят, одно сейчас видно, что цена 1гр золота по соотношению не только к хлебу, но и на недвижимость в Киеве самая высокая! например, в пиковых ценах на недвижимость в Киеве и мире в 2008 году, перед началом мирового финансового кризиса давали около 140-150 грам золота за 1кв.м., то сейчас примерно 12-17 грамм! То-есть в золоте цена недвижки с 2008 года подешевела в 10 раз! Видимо золото ждет скорый обвал.....или еще что-то непредсказуемое никем.
Ага! Прям скорий обвал! Тут прогнозисти від Бога, кручє Ванги! Так обвалилось?!
Витрати на оплату служби в ЗСУ Бюджет України 2025 (виконують)- 1126 млрд грн 2026(затвердили)- 1146 млрд грн
Не подскажете, сколько было в 2023 и 2024? Приведенные вами цифры практически одинаковы. Но не знаю, не запланирован ли рост численности.
А що совкова гордість не дозволяє задати це питання гуглу? рік__Утримання особового складу________всього ЗСУ 2023 - 494 млрд грн______________________1843 млрд 2024 - 862 млрд грн______________________2970 млрд