Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:48
Shaman написав: ЛАД написав:
.........
Но, если не ошибаюсь, прогноз курса на конец года был то ли 45, то ли 46. Вот не помню от НБУ или Кабмина. Тем не менее, он весь год продержался в пределах 41,4-42. Да и сейчас пока за 42 далеко не ушёл. А осталось 2 месяца.
Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.
на 4й квартал не вистачало грошей через іншу причину, а не через курс. а курс так, влада штучно тримає, бо вважає, що об'єктивне зростання курсу буде надто хвилювати населення...
Безусловно, это не единственная причина, но и немаловажная.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:55
smdtranz написав: Сибарит написав:
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
мне кажется, те электрокары весят незначительно в общем потреблении. доли процента в этом году уже додумались включать вовремя ЦО, чтоб уменьшить расход на обогреватели
Это где додумались?
Во Львове?
В Харькове (и не только) пока не включили.
Попадалась несколько дней назад цифра, что потребление ээ выросло на 20%.
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:59
Сибарит написав: budivelnik написав:
Можна на пальцях прикинути
1 Станом на 2025 рік в Україні 193 000 електрокарів (98+% це легкові)
2 Середнє авто проїзжає в рік 5000 км ( середній електрокар наїзжає менше бо як правило в нього відсутні дальні поїздки)
3 5000 км * 0,2квт*год/км*193000=193 000 000 квт*год
4 Обєм річної генерації в 2021 році - 158 000 000 000 квт*год
Як бачите , 0,15% від загального обєму генерації беруть електромобілі
А тепер давайте з другого боку
Скільки при цих самих умовах електромобілі зекономили бензину( тобто на скільки менше ми купили палива)
5 5000 км * 0,1літра * 193 000 =96 500 тонн палива
6 Загальний імпорт моторного палива 6 млн тонн(+/-) що становить +/-1,6%
Среднегодовой пробег выглядит слишком скромным, даже для электрички.
К калькулятору претензий нет
1 Хто заважає ЗБІЛЬШИТИ в три рази пробіг?
Отримаєте замість 0,15% генерації - 0,45%
2 Як я розумію - а частину повідомлення про паливо для ДВС -Ви викинули свідомо , бо тоді і його треба враховувати в порівнянні
3 Кількість електромобілів в 2025 в порівнянні з 2021 - збільшилась більше ніж впала генерація в 2025 в порівнянні з 2021...
Тому
я використав те що знайшов за перших 30 секунд пошуку.
Якщо Вам потрібно точніше - що заважає використати для цього СВОЇ хвилини(години) ?
ТУР написав:
2. Где вы видели средний пробег 14 км/день для обычных легковых авто?
Средний пробег - 1 тыс км / месяц для не коммерческого использования и 10 тыс км/месяц для коммерции.
Вы точно владелец автопарка?
1 Ви київські реалії(або реалії мегаполісу) на всю Україну не натягуйте.
1000км-місяць=33км день ( я вказав 14 як середній по Україні)
Так на хвильку - 1000км пробігу наприклад на ДВС=6000+ грн/місяць
2 В моєму автопарку за робочу зміну електромобіль пробігає 120км (взимку) і 150 км(влітку)... але так як на авто їздить ОДНА людина - то середній пробіг в день (на протязі року) менше 100 км
Пояснень багато
а - як правило пробіг на одному заряді в авто вартістю до 15000 доларів - не більше 200км
б - ніхто не ризикне зарядити до 100 і розрядити до нуля, як правило це 70% ( від 90 во 20) , тобто це вже 150
в - так як електромобіль для обігріву(охолодження) використовує електроенергію , а робоча зміна 10 годин - то як мінімум 20-30% батареї йде не на їзду...
1
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:02
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
----------------------------------------Shaman
на 4й квартал не вистачало грошей через іншу причину, а не через курс. а курс так, влада штучно тримає, бо вважає, що об'єктивне зростання курсу буде надто хвилювати населення...
----------------------------
Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.
далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
В военное время многое стоило бы ограничить/запретить просто админ. решениями.
в массовую ответственность я отказываюсь верить категорически
Я тоже.
Может, ошибаюсь, но, по-моему, рост курса сегодня никого особо не взбудоражит. По-моему, людей больше удивляет стабильность курса.
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:07
ЛАД написав: smdtranz написав: Сибарит написав:
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
мне кажется, те электрокары весят незначительно в общем потреблении. доли процента в этом году уже додумались включать вовремя ЦО, чтоб уменьшить расход на обогреватели
Это где додумались?
Во Львове?
В Харькове (и не только) пока не включили.
Попадалась несколько дней назад цифра, что потребление ээ выросло на 20%.
в Киеве писали что с вторника начали подключать дома. и типа за неделю примерно подключат
на потребление энергии влияет и сокращение светового дня. но в целом обогреватели прилично жрут
прошлые годы включали отопление чуть ли не в декабре уже, когда ночью уже было ниже нуля временами. а сейчас 7-9 градусов средняя температура за сутки, так что потребление энергии еще не стало критическим
-
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:23
budivelnik написав:
1 Хто заважає ЗБІЛЬШИТИ в три рази пробіг?
Отримаєте замість 0,15% генерації - 0,45%
2 Як я розумію - а частину повідомлення про паливо для ДВС -Ви викинули свідомо , бо тоді і його треба враховувати в порівнянні
Начнем с конца. Я совершенно сознательно избегаю оверквотинга, поэтому оставил именно тот фрагмент, в котором требовалось указать на нестыковки в цифрах.
Потребление топлива меня, в данной ситуации волнует мало, поскольку явного дефицита топлива не наблюдается.
Увеличение в 3 раза пробега будет чрезмерным, ибо выйдем уже на средний пробег автомобиля, в 2 раза будет более реалистично. Однако, если учесть сокращение генерации, цифра может оказаться реалистичной.
Остался только вопрос оценки этой цифры. В условиях жесточайшего физического дефицита, полпроцента излишнего потребления выглядят катастрофически. А постоянная тенденция роста количества электромобилей выглядит крайне пугающей.
И еще раз: речь сейчас идет не о деньгах. При подсчете расходов, даже одним процентом можно было бы пренебречь. А когда речь идет об аварийных отключениях, всегда есть "последний потребитель", включение которого сделало падение частоты критическим. И ему не обязательно быть слишком мощным.
133
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:31
smdtranz написав:
прошлые годы включали отопление чуть ли не в декабре уже, когда ночью уже было ниже нуля временами. а сейчас 7-9 градусов средняя температура за сутки, так что потребление энергии еще не стало критическим
Это где так включали? По Одессе при Союзе включали 15 октября не особенно парясь температурой. Потом при Неньке оно потихонечку сместилось на 1 ноября и тоже в любую температуру. В т.ч. и в прошлом году. И Одессу должны бы включать последней (про Киев точно всегда писали на пару недель раньше). Сейчас заявили, что "Аномальная теплынь, поэтому отложим включение до середины ноября". Что в даже более тёплый апрель прошлого года Одессу под видом экономии электричества отапливали, когда у всей остальной Украины отопительный сезон уже закончился, золотым рыбкам помнить не положено.
3
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:38
smdtranz написав: ЛАД написав: smdtranz написав:
...........
мне кажется, те электрокары весят незначительно в общем потреблении. доли процента в этом году уже додумались включать вовремя ЦО, чтоб уменьшить расход на обогреватели
Это где додумались?
Во Львове?
В Харькове (и не только) пока не включили.
Попадалась несколько дней назад цифра, что потребление ээ выросло на 20%.
в Киеве писали что с вторника начали подключать дома. и типа за неделю примерно подключат
на потребление энергии влияет и сокращение светового дня. но в целом обогреватели прилично жрут
прошлые годы включали отопление чуть ли не в декабре уже, когда ночью уже было ниже нуля временами. а сейчас 7-9 градусов средняя температура за сутки, так что потребление энергии еще не стало критическим
Вы ничего не путаете?
Когда это так включали?
В прошлом году включали в это же время при том, что сентябрь-октябрь были заметно теплее, чем в этом году.
2
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:39
Сибарит написав:
А когда речь идет об аварийных отключениях, всегда есть "последний потребитель", включение которого сделало падение частоты критическим. И ему не обязательно быть слишком мощным.
Он-то, конечно, есть, но это не значит, что экономить нужно именно на нём. Я тоже подозреваю, что бытовые электроотопители сейчас жрут на порядок побольше электромобилей, а ведь их можно заменить на более тёплую одежду, которая бензина не требует. Кстати, для этого даже новых запретов вводить не надо. Наоборот, упростить жизнь убиранием субсидирования э/э для физиков. По цене промпотребителей народ сам включать обогреватели поменьше станет.
Додано: Чет 30 жов, 2025 17:47
moveton написав: smdtranz написав:
прошлые годы включали отопление чуть ли не в декабре уже, когда ночью уже было ниже нуля временами. а сейчас 7-9 градусов средняя температура за сутки, так что потребление энергии еще не стало критическим
Это где так включали? По Одессе при Союзе включали 15 октября не особенно парясь температурой. Потом при Неньке оно потихонечку сместилось на 1 ноября и тоже в любую температуру. В т.ч. и в прошлом году. Сейчас заявили, что "Аномальная теплынь, поэтому отложим включение до середины ноября". Что в даже более тёплый апрель позапрошлого года Одессу под видом экономии электричества отапливали, когда у всей остальной Украины отопительный сезон уже закончился, золотым рыбкам помнить не положено.
В позапрошлом году отопление в Харькове отключили в конце марта, после разрушения ТЭЦ.
О "середине ноября" я разговоров не слышал. Решение правительства о включении отопления уже пару дней назад принято и Свириденко заявляла об этом.
До прошлого года отопление включали раньше 1 ноября. "Аномальная теплынь" была как раз в прошлом году.
