Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:24
budivelnik написав:
50 млрд грн недоотриманого податку....
Вот тут и нужно читать и вторую половину моего поста. Этот "недополученный налог" при грамотном хозяйствовании за счёт увеличений налоговой базы может увеличить сбор по другим налогам на условные 100 лярдов. Нельзя его считать отдельно. Наоборот, это прекрасно, если вместо импортного бензина будут пользоваться электроэнергией наших ВЭС, СЭС и АЭС (кстати, до 2022 года из каждого утюга кричали, что очень хотим идти по такому пути, а также для отопления вместо импортного газа перейти на электричество). Вот ещё бы к крикам пару реакторов достроить, а не десятилетиями рассказывать, что буквально завтра они на ХАЭС появятся и осталось только начать и кончить...
budivelnik написав:
треба задумуватись як будемо компенсувати через 3 роки 10 млрд і через 20 років 100 млрд в рік.....
Вот именно ЗАДУМЫВАТЬСЯ. На горизонт в хотя бы десятилетия. А не знать только "корову нужно меньше кормить и больше доить".
3
7
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:32
moveton написав:
Этот "недополученный налог" при грамотном хозяйствовании за счёт увеличений налоговой базы может увеличить сбор по другим налогам на условные 100 лярдов.
Я хіба проти?
Просто це називається
або
скрите субсидіювання
або
надлишкове оподаткування....
Це ж те саме що оподаткування
на єдиному 2 група - ЄСВ і ПДФО як з мінімалки
на загальному на підприємстві платнику ПДВ - оподаткування Фонду оплати праці в рази більше....
Тому
Якщо ми МОЖЕМО дотувати єдиноподатників - то може й загальну систему приведемо до вигляду єдиноподатної
так само і з електромобілями
якщо дотуємо електромобілі - то як бути з двс? може й з них заберемо 2 грн/км і продамо їм бензин не по 60 а хоча б по 40, і тоді замість 40 грн податків в літрі-залишимо тільки 20?
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:34
відразу зрозуміло, що народ турбує - як зайшла мова про опалення, кілька сторінок обговорень. а курс - то таке
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:44
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.
далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
всі кажуть про зростання цін. а чому ніхто не дивиться на інший бік медалі. зростання цін актуально, коли є гроші для покупок. але чому всі забувають, що при фіксованому курсі падає експорт та зростає імпорт - всього. й ще ця хибна думка, що дешева гривня потрібна лише експортерам. імпорт душить внутрішнє виробництво ще ефективніше. й коли доля польських сиров зростає, то десь в нас працює в збиток молочні підприємства. тому можемо мати низьку інфляцію, але грошей у населення на закупки стане ще менше. й збільшення економіки після девалу буде не миттєвим
так, в нашій країни чомусь існує культура різких девалів - тобто тримаємо-тримаємо, а потім, ну не змогли. й моя думка, що шкоди від цього більше. й не бачу жодної причини, чому не робити щорічний девал 5-10% - пропорційно інфляції - та й інструмент є. а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:09
budivelnik написав:
скрите субсидіювання
Скрытое субсидирование - это про другое совсем. Когда государство говорит энергокомпании продавать пересичным электричество по цене в разы дешевле рыночной и даже себестоимости, а деньги на это пусть находит где хочет. Или банк пусть за свой счёт кредиты военным выдаёт без процентов, хотя у банка деньги тоже имеют свою ежегодную стоимость хотя бы в объёме его депозитных ставок. Т.е. смысл в том, что субсидии всё равно есть, но их делает уже не государство. В общем, чистое лицемерие. Рынок такое не прощает. Вон, банки моментально дулю показали.
budivelnik написав:
якщо дотуємо електромобілі - то як бути з двс? може й з них заберемо 2 грн/км і продамо їм бензин не по 60 а хоча б по 40, і тоді замість 40 грн податків в літрі-залишимо тільки 20?
Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же. Дотации - это с высокой вероятностью плохо потому, что нарушается рыночный принцип. И то нужно смотреть на конкретный случай. Могут быть оправданы, например, если сейчас без дотаций этому направлению самостоятельно не выжить, но оно в будущем выйдет большой пользой. Это эквивалент обычного бизнеса, который первое время живёт в убыток.
А "не справедливая" налоговая ставка - это из другой оперы совсем. Это просто выбор государства кого больше ему щипать, кого меньше. Тут любым налогом выше нуля будут не довольные. Да, можно и с бензина поборы снять. И вообще все налоги отменить. Но тогда и всё финансируемое государством умрёт, а среди этого полезные пересичным вещи есть. Поэтому всё таки пытаемся собирать столько, сколько надо потратить и выбираем с кого можно пощипать побольше, а кого оставить на развод. Сознательно (!) щипаем много за бензин, а мало за электромобили - мягко стимулируем переход на электромобили. Это нормальное хозяйствование. Главное понимать какая польза будет от этого перехода. Мне кажется, что от перехода на электромобили она есть и не только в плане чистоты воздуха в мегаполисах.
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:38
Shaman написав:
так, в нашій країни чомусь існує культура різких девалів - тобто тримаємо-тримаємо, а потім, ну не змогли. й моя думка, що шкоди від цього більше. й не бачу жодної причини, чому не робити щорічний девал 5-10% - пропорційно інфляції - та й інструмент є. а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
А держим ли, если говорить про пару последних лет? Да, валютный рынок сейчас специфичен тем, что на нём есть толстый продавец: Минфин, который посредством НБУ продаёт на нём зарубежную помощь, которую дают совсем не в гривнах. Но если резервы не скудеют, значит так может быть вечно. Перестанут давать - это уже будет совсем другая ситуация. Зато, если НБУ начнёт продавать существенно дороже, то не факт, что он распродаст всё поступающее и у доноров возникнут вопросы точно ли Украине нужна помощь, раз она в резервах маринуется. В общем, всё сложно. Категорично говорить про неизбежный девал я бы не стал. Можно и дефолт в какой-то момент объявить, а не начать эмитировать гривну для покрытия правительственных долгов. Тогда вместо девала нынешний праздник оплатят тогдашние владельцы ОВГЗ. То, что такой традиции у нас нет - правда, но это уже не к экономическим законам.
Shaman написав:
доля польських сиров зростає, то десь в нас працює в збиток молочні підприємства
С польским хавчиком, кстати, тоже дело тёмное. Как спрашиваешь почему он в Польше лучше и настолько дешевле, что даже с логистикой и пошлинами в Украине выходит интереснее местного, так это потому, что злобные поляки дотируют своё сельское хозяйство, а нашим такой манны нет и поэтому им дешевле продавать убыточно. А как через Польшу зерно повезли, так поляки тракторами дороги блокировать начали потому, что Украина им цены обрушивает и разоряет. Вот как у Украины получается обрушивать цены в Польше, если продаёт дороже (а с дополнительной перевозкой получается, что сильно дороже), чем поляки?
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:54
moveton написав: ЛАД написав:
Во времена СССР ээ и газ были действительно дещёвые.
Встречал расчёты, что нет и средняя ЗП в кВтч тогда поменьше выходила. Газ сложно сравнивать потому, что никто счётчики не ставил. Но то такое.
Счётчики не ставили, но оплата за газ была. И счётчики и сегодня не у всех есть.
ЛАД написав:
Если сегодня убрать субсидирование ээ и газа, то будет очень грустно и даже больно. А о повышении зарплат вы как-то не упомянули.
Кому-то грустно, кому-то веселее.
Кому будет веселее?
Повышение зарплат я не упомянул потому, что это как раз государство сделать не может, если не возвращать экономику к совковой. Может на освободившиеся от субсидирования деньги увеличить зарплат бюджетникам. Может налоги уменьшить и этим уменьшить цены и тогда может и повышение ЗП не так уж нужно.
Налоги уменьщить не может, денег и так не хватает. Зарплаты может увеличить только бюджетникам.
А не бюджетникам о повышении своих ЗП нужно самостоятельно заботиться. Этого в 1991 году и хотели.
Каким образом заботиться?
Оттого, что продавец перейдёт от будивельника к другому хозяину, зарплата не увеличится. Она у всех примерно одинакова. Иначе бы уже перешли.
ЛАД написав:
Долги населения за коммуналку уже и сегодня очень большие.
Это уже про другое совсем. Скорее про то, что население не любит платить там, где может этого не делать. Электричество отключают при долге моментально - так оказывается, что вполне могут платить. .......
Примеров можно придумать много.
Есть и такое, как вы пишете. Но вы почему-то не допускаете мысли, что многие не платят, потому что реально не хватает денег.
Маленькая проблема в том, что сделать валенки стоит до того, как убирать субсидирование. Наша нынешняя "зимняя" обувь рассчитана, в основном, на недолгое пребывание в холоде.
Та ладно. Уж тёплых носков дефицита нет. Мы же про квартиры говорим, где ниже нуля не будет. Для такого имеющейгося ассортимента обуви и одежды достаточно. А если в квартире будет мороз, то замёрзший водопровод будет более важной проблемой, чем нехватка валенок.
Я не знаю, приходилось ли вам сидеть в холодной квартире.
А мне приходилось. Где-то в 90-х я на несколько дней уехал в командировку. Кргда вернулся, в квартире было то ли 7, то ли 8 градусов. Потом, когда я готовил на газовой плите, пользовался гор. водой, ещё и на улице немного потеплело, температура поднялась до 13 град.
Сидел дома в пальто и в ботинках (мерзляком я не был и обливался круглый год холодной водой). Когда двигался, то ещё ничего, но когда сидел и работал, замерзал хорошо.
Но вообще у еас уже был опыт беседы. Не очень удачный. Давайте не будем повторять, т.к. дело, похоже, идёт к тому же.
P.s.
Вот ещё бы к крикам пару реакторов достроить, а не десятилетиями рассказывать, что буквально завтра они на ХАЭС появятся и осталось только начать и кончить...
У вас есть деньги?
Возьмите и постройте.
У государства денег не хватает, а частных инвесторов тоже как-то не находится.
А об отоплении ээ говорили, потому что у нас её было завались, в отличие от газа. Сегодня, благодаря росс. агрессии с ээ у нас уже напряжёнка. Приходится импортировать.
Додано: Чет 30 жов, 2025 23:06
Shaman написав:
..... не бачу жодної причини, чому не робити щорічний девал 5-10% - пропорційно інфляції
- та й інструмент є. а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
Если так делать, то инфляция будет ещё больше.
С тем, что економіку не обманеш, согласен.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:20
ЛАД написав:
Кому будет веселее?
В первую очередь государству, у которого сэкономятся деньги. Причём не только собсно субсидии, но и админрасходы на их исполнение. Дальше оно по цепочке ощастливит ещё кого-то. Кого конкретно - тут, как пойдёт. Само собой, что "обиженные" громко взвоют, а те, кому эти деньги что-то облегчат, не заметят и даже спасибо не скажут. Но это уже неизбежность.
ЛАД написав:
Налоги уменьщить не может, денег и так не хватает. Зарплаты может увеличить только бюджетникам.
Ну как не может, если в бюджете от уменьшения расходов появляются дополнительные деньги? Можно их пустить на увеличение расходов, может на уменьшение поборов. Зависит от того хочется сделать веселее всем или только бюджетникам. Это уже детали.
ЛАД написав:
Каким образом заботиться?
Оттого, что продавец перейдёт от будивельника к другому хозяину, зарплата не увеличится. Она у всех примерно одинакова. Иначе бы уже перешли.
Это уже вопрос индивидуальный и творческий. Я понимаю, что становлюсь похож на стратегическую сову, но, блин, этот вопрос успешно решал каждый выживший человек на протяжении минимум нескольких последних тысячелетий. Поскольку человечество в итоге не вымерло и даже размножилось, то полагаю, что обычно оно и было успешно. Не верю, что государство настолько разбаловало подачками, что назад дороги нет.
ЛАД написав:
Но вы почему-то не допускаете мысли, что многие не платят, потому что реально не хватает денег.
Почему же? Допускаю. Я отмечаю, что сильно не все долги потому, что народ не может платить разумную цену. Тут не буду употреблять слова "рыночную" потому, что коммуналка очень монополистична. Но такую, чтобы эффективно работающий (почему это важный момент я только что писал в примере про своих тепловиков) продавец мог всем на единицу продукции поставить одинаково и иметь какую-то разумную прибыльность. Короче говоря, такую, которая сама бы рынком установилась, если бы не было монополий и вмешательств государства.
Люди, которым действительно не хватает денег на коммуналку, есть, я и не спорю. Возможно, это проблема, которую хочет решить государство. Оно может и методы для этого известны всякие разные. Но не путём же субсидирования цен для всех физиков. Кому конкретно не хватает - с тем индивидуально и разбираться. Если кто прикупил себе условный дворец и теперь несчастлив от неподъёмных лично ему счетов за его коммуналку - почему это должны оплачивать все остальные?
ЛАД написав:
Я не знаю, приходилось ли вам сидеть в холодной квартире.
Смотря что считать холодной. Пяток лет назад как-то в апреле похолодало, а отопление чётко вырубили в конце марта. Пару недель сидел в квартире при 14 градусах, пока маское солнышко её не отогрело. Уже был оснащён термометрами, поэтому точно знаю сколько было. В ноябре 2022 город трое суток был без элктричества, что рубануло и мою котельную. Пару дней было 13 градусов в квартире. С непривычки кажется, что оно дубовато, но на самом деле ничего страшного. Я горожанин, но все таки от рождения и лет до 20 жил в аварийном доме из ракушняка дореволюционной постройки. Никакой горячей воды и городского отопления. Временами разводили печку, но далеко не каждый день. При этом в Одессе в те времена было сильно холоднее, чем последние годы. К сожалению, тогда мне даже в голову не приходило измерять температуру дома (в школе было задание мерять, но только на улице), но с остывшей печкой выше 12-14 градусов там явно зимой быть не могло. Абсолютно нормально воспринималось. Привычно же. Человек не рептилоид, ему непоправимо плохо, когда жарко, а не когда холодно.
Кстати, если сильно холодно в 13 градусов в квартире, то рекомендую переселиться в палатку. В походах и мной проверено - и при околонулевой температуре, которую надышали внутри палатки (снаружи оставленные двухлитровые бутылки с водой к утру промерзают насквозь) в спальнике совсем не холодно без всяких движений. Наоборот, утром совершать движения, чтобы из него вылазить, совсем не хочется
На палатки пока ажиотажный спрос не разгоняют, можно успеть взять по дешёвке.
ЛАД написав:
Но вообще у еас уже был опыт беседы. Не очень удачный. Давайте не будем повторять, т.к. дело, похоже, идёт к тому же.
Так это примерно та же беседа и продолжается
Просто тогда не видел на что отвечать. Поделились мыслями. Я принял, что есть и такая точка зрения. Сейчас появился материал и немного времени и желания поболтать дальше. Покажется, что пока исчерпался - каждый волен опять прекратить отвечать. Я точно обижаться не буду.
ЛАД написав:
У вас есть деньги?
Возьмите и постройте.
У государства денег не хватает, а частных инвесторов тоже как-то не находится.
Так, чтобы на реактор хватило - у меня нет. Но я сильно подозреваю, что инвесторов не находится совсем не потому, что денег нет ни у кого ни индивидуально ни вскладчину. Это всё таки не космическая программа США. Вполне подъёмный проект. И для государства тоже. Если верить гуглу, то один блок - это разово полмиллиона долларов после чего он будет с минимальными затратами работать десятилетиями и производить кучу энергии, которую можно и в Европу продавать и тракторы поляков этому не помешают. Это 1.5% финансовой помощи одного года. Причём же даже жалуются на то, что девать эту помощь некуда потому, что для финансирования армии её нельзя. Поэтому приходится вкладывать её в перекапывание асфальта и закупку премиальных автомобилей. Так что отмазка про недостаток денег слабовата. У государства денег не хватает конкретно на этот блок - верю. Распилы поприоритетнее будут. Поэтому блок собираются строить уже не первое десятилетие. Зато Клюевы за льготный госкредит отбабахали в Крыму СЭС (свистят, что за $1.8 млрд. На три блока бы хватило), неплохо подзаработали, продавая по сути государству же его энергию по конскому "зелёному тарифу" и потом им списали даже тело кредита потому, что война - это для хорошего человека форсмажор.
А теперь риторический вопрос, какой вариант интереснее инвестору?
1) За льготный кредит построить СЭС и автоматически продавать всю её энергию по ценам выше среднерыночных. Причём, если это чисто панели без аккумов, то после постройки и сопровождать нечего. Просто стриги деньги.
2) За свои построить АЭС, сравнительно не много, но всё таки тратиться на закупку топлива и прочее сопровождение, но продавать энергию за копейки потому, что она не "зелёная" и вообще все знают, что атомная энергия копеечная в себестоимости. А также временами уменьшать мощность реактора потому, что солнце вдруг засветило и СЭС произвели столько, что уже через край, а покупка "зелёной" в приоритете.
А государство у нас интересы именно таких инвесторов и блюдёт. Конечно, на реактор денег нет ни у кого.
