Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vitalych-new написав:Я заряджаю біля свого будинку в період 23:00-07:00 від розетки щоб дешевше, ще 1 колега так робить, а інший навіть протягнув собі фазу з квартири для нічної зарядки
А вдень в основному заряджаються небагато хто, або не на повну

Я постійно спостерігаю вдень, як таксі-ліф вдень заряджається прямо з вікна квартири. Тобто тут маємо використання дотованої електрики на комерційну діяльність, що взагалі заборонено.
Ринкові ціни на електрику суттєво би зменшили популярність електричок, як і єдині митні тарифи. Але представники "найуспішніших" не будуть стріляти собі в задницю, імпорт люксових тачок в роки війни зріс багатократно, зокрема і най-най розкішних електричок закуплено істеблішментом чимало. Ось тут неоране поле для законодавчого регулювання.
В принципі замість дотування електрики і газу можна давати прямі виплати певним категоріям, що десь і робилося, поки знову не утворились розриви, а вже в конкретних випадках люди би самі приймали рішення чи спалювати ці дотації, чи у валянках і 3-ох куфайках якось інакше витрачати.
Наступного року наші верхівки наобіцяли багато для електорату, ось чи потягнуть це втомлені війною партери питання відкрите.
Після майже 4 років повномасштабної війни вартість бойових дій велика: вже до кінця року військові витрати України складатимуть близько 360 млрд доларів. При цьому два із трьох джерел фінансування для України наразі вичерпуються.
Україна може зіткнутися з тим, що наприкінці лютого 2026 року у неї закінчаться гроші. https://focus.ua/uk/economics/730956-vi ... ya-borotbi
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 08:58

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Плануються вибори?
Саме так!))
Якщо найближчим часом підпишуть мир/перемир'я.

Підписали?! Виборів ще дуже довго не буде, так що треба розслабитись! І це чудово, що не буде, значить Україну ніхто не здає!
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.


це різні речі

вже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.)
слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ)
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.

це різні речі

вже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.)
слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ)

повторюсь - міцна гривня на користь імпортерам та на шкоду внутрішньому виробнику. страждає не лише експорт. так, формально трохи грошей зекономимо, але й допомога теж у валюті, вона пропорційно збільшиться. а от економіку й далі будемо погіршувати - потім відновити її набагато важче й довше.

це очевидне рішення - що робила Японія з курсом для розвитку промисловості свого часу? що робить Китай зараз, коли тримає курс й не дає юаню укріплятися? гадаю, схоже робила й Корея для свого розвитку... це одна зі складових рецепту розвитку...

тому порівняння користі та шкоди - далеко не так очевидне...
