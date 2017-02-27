moveton написав:Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же.
Це ж гра слів.... Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації. Дивіться Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн... Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000 Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000
А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..
У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження... от тільки найлегше першому найважче другому третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.
Так, але трохи не так. Це все працює, якщо немає ВИТРАТ. За умови суттєвої витратної частини (продаж товару на 1000000, наприклад) другий буде у вигіднішому становищі, бо перший має сплатити податок з усього доходу, а другий - з різниці.
Взагалі то другому потрібно заробити 79,22 тис. щоб отримати 50 тис. Гіпотетично колись він буде мати більшу пенсію за 1 і 3, а тим більше за 4-го, який зразу кладе все собі в кишеню.
Ну как игра. Было у двоих по корове. В одном случае государство дало первому вторую корову, в другом - отобрало у второго единственную. Вроде бы и без разницы, ведь в обоих случаях у первого стало на корову больше, чем у второго. Но всё таки нюанс есть.
Это достаточно расплывчатое определение, но допустим. Так плохо ли это? Оно ж для того и делается. Вот у американцев (у нас, в принципе, тоже есть этот момент в НК, но не уверен, что срабатывает) получается, что богатые с доллара дохода платят меньше налогов, чем средний класс. По этому поводу леваки иногда воют, но это же фундамент американской экономической системы - хорошо работай, зарабатывай и тебе воздастся с лихвой. А если богатым оставлять тот же процент или даже прогрессивно увеличивать, то никакого стимула рвать жилы. А если не вкалывать, то с наличием хороших товаров становится хреново.
Тю. Тут вообще нет никакой неравномерности. Потому, что налоговая не принуждает конкретного человека использовать конкретную схему. Наоборот, она предоставляет возможности: хочешь - плати по первым правилам, хочешь - по вторым, хочешь - по третьим 5к и потом ещё 50к штрафа. Это же замечательно. Какое такое искривление рынка? Если первый вариант универсально лучше остальных, то все трое оформятся по первой схеме и у всех будет всё одинаково. Ну а на самом деле, как тут уже сказали, в разных случаях по разному и второй вариант может быть и выгоднее.
Ещё, кстати, есть самый любимый украинцами четвёртый: вообще доход не показывать и налогов с него не платить. Это налоговая или законодатели виноваты, что он существует? Или раз он неизбежно существует, то единственная возможность избежать ИСКРИВЛЕНИЯ - это отменить налоги полностью и оставить его единственным вариантом? Ну я так сразу и сказал.
Shaman написав:а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
Поки є основне джерело доходу - зовнішнє фінансування - то не потрібні ніякі девальвації.
а потім наступає 2008... з фінансуванням от прям те саме, лише причини були інші...
фінансування рано чи пізно припиниться. але так, це проблема демократії, що влада може дивитися лише на 5 років вперед, а що там далі...
у 2008му спочатку думали одне, а потім передумали ... на паніці загнали гривну за рівень 10, через 2 тижні откатили до 8,50-8,30, а влітку 2009 я купував по 7,60
там все було в ручному режимі юлі-Стельмах сталий г*ндон робив як йому казали, Пишний теж робить як йому кажуть, бо ОВДП на млн доларів солідні люди тримають, не треба їм настрій псувати а економіка? шо там буде через 5 років хз, головне відібитись від п*дарів, а потім будем в НАТО дрони продавати і так розбагатіємо, що пенсії зроблять по 700дол мінімально
як все красиво... на папері. Але є маленький нюанс який все псує... Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу.... Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу.. Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....
А так-все б було красиво... Точно так само і з електро/бензин.... Електро зараз має море переваг а - зменшує імпорт палива б - дешевше у використанні в - автомобілі звільнені від ПДВ і мита.... Але ті хто використовують ДВС - не можуть скористатись перевагами які мають власники електро(так на хвильку я власник парку електромобілів) , а тому через якийсь проміжок часу виявиться те саме що з єдиним податком... Якби ті хто використовують СПРОЩЕНІ схеми оподаткування - погодились би платити податки з середньої по країні( а не з мінімальної як зараз) - то в таких як гетьманцев не булоб аргумента що єдиноподатники оптимізують... бо їх розмір сплати був би такий самий як в середньому по країні.. А так єдиноподатники отримали супервигідний варіант і ризикують що цей варіант в них відберуть.. Те саме з електромобілями станом на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави...
Взагалі то другому потрібно заробити 79,22 тис. щоб отримати 50 тис. Гіпотетично колись він буде мати більшу пенсію за 1 і 3, а тим більше за 4-го, який зразу кладе все собі в кишеню.
а в итоге государство с пенсиями "намахает" всех троих, не включив их платежи "соцок" в ОК-5, "съезжая" тем, что налоговые с каждым новым президентом - реорганизуются, а срок хранения документов по уплате налога (и отчислений "соцок") у них лишь 5 лет, по докам самого ФОП-а (пусть и "трижды оригиналам") - они ничего НЕ восстанавливают (а применительно к современным реалиям также: что базы данных единого гос.реестра - "слетели" через какой-нить "вирус Вася" и были украдены рашей, в результате - НЕ все удалось восстановить, да и пенсии по возрасту - уже давно отменены в каком-нить 2030-м году)!
Ой+ написав:.......... Наступного року наші верхівки наобіцяли багато для електорату, ось чи потягнуть це втомлені війною партери питання відкрите.
Після майже 4 років повномасштабної війни вартість бойових дій велика: вже до кінця року військові витрати України складатимуть близько 360 млрд доларів. При цьому два із трьох джерел фінансування для України наразі вичерпуються. Україна може зіткнутися з тим, що наприкінці лютого 2026 року у неї закінчаться гроші. https://focus.ua/uk/economics/730956-vi ... ya-borotbi
Там вдохновляет фраза:
"Ще пів десятиліття такого періоду, ймовірно, спровокують економічну та банківську кризу в Росії", — вважають аналітики.
А що буде з Україною ще через "пів десятиліття такого періоду"?