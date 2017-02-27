валютні інтервенції за минулий тиждень склали 692 млн дол. загалом за останні чотири тижні інтервенції не були нижчими за 600 млн дол, а середній рівень склав - 670 млн дол. за попередні півтора місяців середній рівень складав 520-530 млн дол. тому так, схоже є сезонне зростання, але воно не є критичним
Shaman написав:будемо себе змушувати наповнювати форум цифрами
А в грудні буде по 1+ млрд / тиждень. Невже підвищення інтервенцій в кінці року (коли бюджет витрачає гроші), як і сніг взимку, приходить раптово?
подивимось - можливо й буде по 1 ярду - в минулому році було. тоді курс 43-44 точно стане.
а чому раптово? які ознаки того, що підвищення інтервенцій неочікуване?
Прогноз дефицита торговли товарами в Украине в 2025 году увеличен с 52 млрд дол до почти 55 млрд дол, что составит 27-28% ВВП. Критическим уровнем торгового дефицита считается показатель в 10% ВВП и выше. .....Для удержания стабильности гривны нам придется привлекать по 40-50 млрд дол внешней помощи в год, но после войны таких денег могут и не дать. .....Когда эта плотина будет прорвана - вопрос времени. Пока внешняя финансовая помощь идет в размере 40-50 млрд дол в год, курс будет относительно стабилен.
критерії успішності економічної моделі для країни, що розвивається, такі: 1) темпи зростання ВВП на рівні 5% на рік і більше; 2) торговельний профіцит або мінімальний дефіцит; 3) динамічний рух ВВП на позначку у 1 трлн дол. у номінальному вимірі; 4) відсутність трудової міграції з країни; 5) високий рівень інвестування в національну економіку — від’ємна міжнародна інвестиційна позиція на рівні 90% ВВП і вище (передусім за рахунок приватних інвестицій). ......Лише темпи зростання ВВП вище 5% на рік дають можливість бідній країні скоротити бідність і відставання від заможних західних країн. ......В історії зростання ВВП України спостерігається своєрідний «день бабака», коли економіка кружляє зачарованим колом з умовним радіусом валового продукту у 200 млрд дол ......Номінальний валовий продукт під час війни суттєво зріс за рахунок дефлятора, тобто показника інфляції. Для розуміння: 2021 року номінальний ВВП України становив 5,5 трлн грн, а 2026-го він очікується на рівні 10,4 трлн грн, що у 1,9 разу більше. Це збільшення зумовлене передусім інфляцією, а не реальним зростанням ВВП. ......Показники українського експорту можна згрупувати так: - промисловий експорт: промислова продукція, хімічна продукція, чорна металургія, продукція машинобудування, транспорт, верстати, прилади, інше; - аграрно-сировинний експорт: продовольчі товари, деревина та мінеральна сировина (насамперед залізна руда). Якщо 2005 року у структурі нашого експорту обсяг за першою групою товарів становив 71%, а за другою, відповідно, 29%, то 2021-го, або напередодні повномасштабної війни, перша група — 40%, а друга — 60%. ......Під час війни ця пропорція поглибилася ще більше — тепер це 25/75 на користь другої групи товарів. В абсолютному вимірі промисловий експорт скоротився з 23 млрд дол. на рік до 9,8 млрд, або у 2,3 разу. Зате аграрно-сировинний експорт зріс з 9 млрд дол. до 29 млрд, або у 3,2 разу. ......Посилення сервісно-сировинної складової у структурі експорту натомість свідчить про подальшу деіндустріалізацію. Отже, переможні реляції нашого уряду щодо розвитку ОПК можна певною мірою сприймати критично, адже в історії світового індустріального розвитку немає жодного прикладу, коли розвиток військового виробництва відбувався на тлі деіндустріалізації та «промислової пустелі». Це апріорі неможливо.