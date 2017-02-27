критерії успішності економічної моделі для країни, що розвивається, такі:

1) темпи зростання ВВП на рівні 5% на рік і більше;

2) торговельний профіцит або мінімальний дефіцит;

3) динамічний рух ВВП на позначку у 1 трлн дол. у номінальному вимірі;

4) відсутність трудової міграції з країни;

5) високий рівень інвестування в національну економіку — від’ємна міжнародна інвестиційна позиція на рівні 90% ВВП і вище (передусім за рахунок приватних інвестицій).

......Лише темпи зростання ВВП вище 5% на рік дають можливість бідній країні скоротити бідність і відставання від заможних західних країн.

......В історії зростання ВВП України спостерігається своєрідний «день бабака», коли економіка кружляє зачарованим колом з умовним радіусом валового продукту у 200 млрд дол

......Номінальний валовий продукт під час війни суттєво зріс за рахунок дефлятора, тобто показника інфляції.

Для розуміння: 2021 року номінальний ВВП України становив 5,5 трлн грн, а 2026-го він очікується на рівні 10,4 трлн грн, що у 1,9 разу більше. Це збільшення зумовлене передусім інфляцією, а не реальним зростанням ВВП.

......Показники українського експорту можна згрупувати так:

- промисловий експорт: промислова продукція, хімічна продукція, чорна металургія, продукція машинобудування, транспорт, верстати, прилади, інше;

- аграрно-сировинний експорт: продовольчі товари, деревина та мінеральна сировина (насамперед залізна руда).

Якщо 2005 року у структурі нашого експорту обсяг за першою групою товарів становив 71%, а за другою, відповідно, 29%, то 2021-го, або напередодні повномасштабної війни, перша група — 40%, а друга — 60%.

......Під час війни ця пропорція поглибилася ще більше — тепер це 25/75 на користь другої групи товарів.

В абсолютному вимірі промисловий експорт скоротився з 23 млрд дол. на рік до 9,8 млрд, або у 2,3 разу. Зате аграрно-сировинний експорт зріс з 9 млрд дол. до 29 млрд, або у 3,2 разу.

......Посилення сервісно-сировинної складової у структурі експорту натомість свідчить про подальшу деіндустріалізацію.

Отже, переможні реляції нашого уряду щодо розвитку ОПК можна певною мірою сприймати критично, адже в історії світового індустріального розвитку немає жодного прикладу, коли розвиток військового виробництва відбувався на тлі деіндустріалізації та «промислової пустелі».

Це апріорі неможливо.