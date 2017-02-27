RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11999120001200112002
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 02:40

  Faceless написав:
ЛАД написав:-----------------------------
Faceless
ARPU Дохід з Фопа за рік, ₴
25,303 - це і є середній дохід на рік
------------------------------
Спасибо, не понял.
Решил, что это налоги.
Фиктивный, конечно, не в смысле "незаконный". Но это часто просто "оптимизация налогов". Фактически они работают на какой-нибудь фирме, а не как "свободные художники". Хотя есть и такие, но их немного. И прикиньте - если из 2млн. ФОП 500 тыс имеют доход 2000 долл в мес., а все остальные даже чистый 0, то средний уже выйдет не 100, а 500 долл.
И согласен, "2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші", но вряд ли их имеет так много людей, как вам кажется. Понимаю, что выводы делаются каждым человеком на основании его круга общения, но, сами понимаете, это может быть сильно ошибочно.

Не тільки в ІТ так оптимізують податки. Я взагалі думаю, що якщо вже так дивитися, то близько половини ФОПів це і є подібна оптимізація податків.
Мені складно сказати, за якою точно методикою рахували отой ARPU, але навіть якщо взяти чисто ІТ (це десь 160 тисяч саме ФОПів) з середнім доходом нехай 2000 в місяць, то навіть якщо всі інші з 2млн ФОПів подають нулі, середнє вийде 160 баксів, і це більше за 25303 грн на рік.
Та навіть якщо 1000 баксів взяти середню, то вийде все одно майже вдвічі більше.
Можливо, ARPU то якась медіана чи є ще якісь особливості підрахунку

П.С. Здається, зрозумів. Там "дохід з ФОПа", вочевидь це середні податкові надходження за рік з одного ФОП.

А середнього обороту по ФОП там взагалі немає
Якщо взяти ставку для третьої групи 6% (з ВЗ), то з середнього податкового доходу 25303 можна вивести середній річний оборот 422к, або 35кгрн в міс

Ну так я тоже так понял.
Но тогда что-то посчитать совершенно невозможно. Даже прикинуть так грубо, как вы сделали.
Есть, конечно, ФОПы, у которых затраты = 0 или очень маленькие и для них понятия доход и чистый доход практически совпадают, но так далеко не у всех. У многих есть и затраты, в результате чистый доход может быть заметно меньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37229
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 16:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:Но тогда что-то посчитать совершенно невозможно.
Порахувати з якоюсь точністю - можна все.
1 В Україні - 1 800 000 ФОП ( хоча в різних джерелах від 1,6 млн фоп+0,2млн підприємств на єдиному до 2,1 млн фоп)
2 З цих 1,8 млн
- приблизно 0,6 млн на єдиному 2-га група
- 0,2 млн на єдиному 1-ша група
- 0,9 млн на єдиному 3-тя група
і залишається 0,1 млн на загальній системі.
3 Якщо ми знаємо розмір платежів в середньому
25303 * 1,8 млн =45,545 млрд
і те що
на першій групі річний платіж -12* (302,8 (10% від прожиткового))=3633,6 грн
на другій групі річний платіж -12* 1600=_________________________19200 грн.. і ті хто на загальній системі в своїй масі так само стараються платити десь з 10000 тобто 1800
на третій групі 5 % від обороту
Проста математика
45,545 млрд -0,1млн*3633,6-(0,6+0,1)млн*19200=28,47 млрд сплачує 3 група
28,47млрд/5%/0,9млн=634000 річного обороту.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27265
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 16:54


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 02:15

budivelnik Изначально речь шла не об обороте, а о личных доходах ФОПов.
Я, во всяком случае, говорил именно об этом.
А оборот, вы правы, прикинуть можно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37229
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 02:21

  Ірина_ написав:
Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео

Такие коридоры на неделю и я могу спрогнозировать. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37229
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11999120001200112002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3638, 3639, 3640
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36393 38124530
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 жов, 2025 18:49
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13604725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23563244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.