Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:11

Shaman але девал не єдиний спосіб стимулювати виробництво. Значно кращий спосіб придумали в США 90 років тому Кейнс
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт.

Фигня в том, что девал повышает стоимость всего импорта. В том числе и необходимого для внутреннего производства. И стимулирует он это очень косвенно. Для этого дела есть прямой инструмент, называется таможенные пошлины и передача средств от них дотации производителям (в т.ч. в виде возврата НДС экспортёрам). Только он честных людей требует :P
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:42

  Дюрі-бачі написав:Shaman але девал не єдиний спосіб стимулювати виробництво. Значно кращий спосіб придумали в США 90 років тому Кейнс

витрати бюджету - є такий механізм. але це ще дуже залежить за рахунок яких джерел та від рівня держборгу. на поточний момент цей механізм в США ВЖЕ не працює...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:43

  moveton написав:
  Shaman написав:я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт.

Фигня в том, что девал повышает стоимость всего импорта. В том числе и необходимого для внутреннего производства. И стимулирует он это очень косвенно. Для этого дела есть прямой инструмент, называется таможенные пошлины и передача средств от них дотации производителям (в т.ч. в виде возврата НДС экспортёрам). Только он честных людей требует :P

можна й так - але пошлини - це можуть використати й проти нас. а девал - це більш ринковий та природний механізм );
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 08:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО

Крайні 3 роки якраз і маємо такий % для тих, хто тримає в грн депо чи ОВДП, а умовний прибуток конвертує. Але і це приблизно тільки на рівні офіційної інфляції.
З початку року долар втратив 4–5 %. Це найгірший старт з 2020-го. У першій половині року він просів на 10,7 % проти кошика основних валют. https://namomente.ua/news/prognoz-kursu ... incya-roku

А такий прогноз взагалі лякає:
Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють ситуацію з бульбашкою 2000-х https://news.finance.ua/ua/dolaru-zahro ... oyu-2000-h
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:59

  Ой+ написав:
  Shaman написав:на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО

Крайні 3 роки якраз і маємо такий % для тих, хто тримає в грн депо чи ОВДП, а умовний прибуток конвертує. Але і це приблизно тільки на рівні офіційної інфляції.
З початку року долар втратив 4–5 %. Це найгірший старт з 2020-го. У першій половині року він просів на 10,7 % проти кошика основних валют. https://namomente.ua/news/prognoz-kursu ... incya-roku

А такий прогноз взагалі лякає:
Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють ситуацію з бульбашкою 2000-х https://news.finance.ua/ua/dolaru-zahro ... oyu-2000-h

кого лякає? валютних хом'яків? :D

порівнювати ситуації треба дуже обережно. 00ті роки та зараз - зовсім різна ситуація по кількості долара в світі. якщо долар впаде на 40%, та ще й тарифи, то що буде з інфляцією в США? я пропоную девал на 10% - мені кажуть можливий гіпер - а тут 40%...
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:кого лякає? валютних хом'яків?
порівнювати ситуації треба дуже обережно.

Такий девал був би серйозним стресом для всіх. Але є і серйозніші загрози у "країні лідері демократичного світу"
Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив 24 Каналу, що США переживають глибоку кризу через руйнування "американської мрії".
Загроза громадянської війни цілком серйозна. Особливо враховуючи кількість зброї. Демократи звинувачують республіканців, республіканці – демократів, але соціологія показує, що американці звинувачують всіх однаково. Країна розколота,
– вважає Ліпсіц.
https://24tv.ua/geopolitics/ssha-zanuri ... a_n2947954

І питання курсу може відійти далеко.
Курс гривні стійко тримається на тлі скандалу з масштабними розкраданнями на Енергоатомі. Втім енергокомпанії таки тиснуть на курс - і не лише вони. А тут ще й Трамп хоче повоювати у Венесуелі. До вашої уваги традиційний прогноз курсу на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.

Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ветка - умерла?: ни инсайдов, ни обоснованных прогнозов, ни комментов...
