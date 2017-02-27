|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:23
Shaman написав:
...поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт. й як девал 10% спровокує гіпер - не фантазуйте.
То-то у нас внутреннее производство взлетело до самых небес... и в 90-х и в 2008-м и в 2013-м
В нашей стране девальвация стимулирует только бедность
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:51
"геніальний" аналіз
й далі будуть ці кратні девали, поки ми граємось в міцну гривню... більше всього кепкують ті, хто ніяк не пов'язаний з виробництвом...
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:39
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:46
Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
А что с евро?
Там, вроде, доллар в мире вырос...
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:30
Миша-клиент написав:
ветка - умерла?: ни инсайдов, ни обоснованных прогнозов, ни комментов...
інсайдов не було після 2009р
прогнози (зелені простирадла) були, але користуватись їм треба було навпаки, в 2014р послухав у втратив багато, купивши дорогий євро
прогноз вам ніхто сьогодні не дасть, бо курс в руках НБУ
давно не читаю ніяких прогнозів, навіть по парі євро/дол
