Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А чему вы радуетесь?
Думаете на генераторах стоимость килловата меньше?
Сколько она получается 17грн или больше?

"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна — дивіться, нічого не сталося".
(с) зеленський

Так же и про э.э.
Ржали, что в Польше она дороже
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:16

Три часа э.э. будет (ТМ Бетон)

  Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше.
Три часа э.э. будет

Зображення

Бетон, так шо там зі світлом у Києві? Де там три години?))) Чи ти прокидаєшся вранці в 10-30, а лягаєш спати в 20-30? :D
"У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин."
Згідно з графіками, завтра у столиці:
1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
fler
