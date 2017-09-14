Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше. Три часа э.э. будет
Бетон, так шо там зі світлом у Києві? Де там три години?))) Чи ти прокидаєшся вранці в 10-30, а лягаєш спати в 20-30? "У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин." Згідно з графіками, завтра у столиці: 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00; 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00; 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30; 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30; 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00; 5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30; 5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30; 6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30; 6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.