Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:15

  Shaman написав:
  Shaman написав:ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...

сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25 8)

42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:35

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...

сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25 8)

42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися 8)

То що, брати зараз чи зачекати локального відкату ? :)
sergey_sryvkin
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:45

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25 8)

42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися 8)

То що, брати зараз чи зачекати локального відкату ? :)

дивлячись, що ви вважаєте відкатом? 10-20 коп - може й зараз час від часу буде. 10 коп - це 0,25% коливання, а 1% - це 40 коп.

але за логікою до кінця року має бути вище, не знаю 43-44.й чи буде значний відкат після Нового року - питання цікаве. я б курс в наступному році тримав на рівні 43, не нижче. але це я, а ще є НБУ :lol:

тому напевне час перекинутися в долар... але знову ж таки, прогнози дуже непрогнозована річ :oops:
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:54

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

У Нацбанку назвали умови для запровадження євро в Україні
Модератор
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 12:45

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

У Нацбанку назвали умови для запровадження євро в Україні

Что можно обсуждать про статью, где "умови" - это рекурсия "коли для цього будуть відповідні умови"? Дальше только про сроки, которые вместо нескольких абзацев можно выразить кратко "нынешние пересичные точно не доживут".
moveton
