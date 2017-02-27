RSS
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:29

  Игорь написав:Как вы тут, воротилы ?
Попался пост в телеге провокационный.
Цитирую.
"Білл Гейтс міг би бути найбагатшою людиною у світі

Якби він не продав акції Microsoft, його статки сьогодні оцінювали б у $1,2–1,5 трлн. У 2014 році Воррен Баффет порадив йому не тримати все в одній компанії та скоротити частку Microsoft.

Гейтс дослухався до поради й диверсифікував портфель. Рішення було розумним з точки зору ризиків — просто дуже дорогим з погляду втраченої вигоди."

И под постом 24 ржущих смайлика,(скорее всего от состоятельных людей, которые выбрасывают два верхних листа капусты). Лошара, подумали они. Послушал старого пердуна, отступил от своей мечты.
А когда мы можем поугарать с Гейтса ? Когда уже все свершилось не в его сторону ? При противоположном исходе событий, сидел бы сейчас не на 16 строчке, а где-то глубже, в опе.
Какой портфель у штриха с первой строчки ? Онли spaceX or tesla ? Конечно нет.
Выводы не привожу. Каждый подумает сам.

У меня только один вопрос: знает ли Билл Гейтс, что он с кем-то соревнуется? 😁
Мне почему-то кажется, что все эти рейтинги предназначены для тех, кто думает, сколько листов капусты выбрасывать?
Баланс между прибыль и риском - всегда тяжёлое решение. Да, в сложившейся ситуации, если расчеты автора поста верны, он мог бы быть богаче, но глупость, даже удавшаяся, остаётся глупостью.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:41

  Сибарит написав:У меня только один вопрос: знает ли Билл Гейтс, что он с кем-то соревнуется? 😁

Уверен на 100% он даже не знает, какой у него общий капитал. Так, догадывается +/- миллиарды.
