|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 гру, 2025 07:50
Додано: Нед 21 гру, 2025 07:53
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а що там з грошима?
грошей стає більше. готівка продовжує збільшуватися, зростання на 8 ярдів грн, до 909 ярдів грн. на початок року було 822 ярди грн.
безготівка (банківська ліквідність) зросла суттєвіше - на 33 ярди грн, до 807 ярдів грн. не так багато порівняно з початком року, коли було 779 ярдів грн, але в 3 кварталі цей показник складав 700-735 ярдів грн.
резерви дійсно зросли й складають 54,7 ярди дол. але заслуги тут влади ніякої, це наслідок іноземної допомоги. до відома, чисті резерви складають 40,7 ярдів дол, бо окрім валюти є ще й зобов'язання.
й головне є ще такий показник грошей - назвемо його "заначка" Мінфіну. це гроші на рахунках казначейства. так от там внаслідок допомоги накопичилося 602 ярди грн в листопаді. в жовтні було - 447 ярдів грн. а на початок року - 265 ярдів грн. так що резерви для вкидання грошей в банківську систему в бюджету є...
хотів подивитися ще інфо з поточного місяця - а сайт НБУ щось працює, але не зовсім
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:28
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:45
це не означає, що маємо віддати саме в 2026. але зобов'язання такі є. показник валютних резервів є в багатьох звітах НБУ - й валові, й чисті...
Додано: Нед 21 гру, 2025 12:01
Ну якщо рахувати те, що ми маємо колись віддати, або не віддати, в пасиви, то тоді треба рахувати те, що нам мають надати або не надати, як 90 млрд. Є. допомоги ЄС, в активи...
|