RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12022120231202412025
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:32

Revolut закриває рахунки українців через вимоги законодавства, – Forbes. (https://forbes.ua/news/revolut-zakrivae ... _medium=tg)
Протягом 60 днів користувачам радять вивести кошти. Після закриття вони вже не зможуть поповнювати рахунок, здійснювати карткові платежі, знімати готівку в банкоматах. :cry:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7048 раз.
Подякували: 3173 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:54

  Shaman написав:вже не збирався звертати увагу на рух курсу до 20 коп :oops:

але... 22 грудня курс під час торгової сесії підвищився від 42,215 до 42,295. але о 15:00 в гру вступає НБУ, й під кінець дня курс майже 42... вони таки хочуть показати зміну курсу за рік 0%?.. :shock: а зростання цін на 30-50% - то таке?..

євро до речі рухався схоже й зменшився за день з 49,51 до 49,45

спостерігаємо...

Цікаво, можете сказати, а що вам особисто з того, що долар припав на 20 коп, що ви так сильно переймаєтеся ? Чи так, просто "за дєржаву абідно"? Чи все ж якісь власні меркантильні речі - наприклад -бо застрягли в дорогому доларі і тепер просто жаба душить, що хтось наприклад в гривневих ОВДП весь рік отримує 16%+ дохідність у доларах? І тепер вам доводиться лише рахувати "зростання цін на 30-50%", а хтось рахує доларовий кеш, який отримав з обміну купонів по гривневим ОВДП 🙂
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 02.09.19
Подякував: 383 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12022120231202412025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3642, 3643, 3644
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36433 38287817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 гру, 2025 14:19
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13640760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23609105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.