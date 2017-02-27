Протягом 60 днів користувачам радять вивести кошти. Після закриття вони вже не зможуть поповнювати рахунок, здійснювати карткові платежі, знімати готівку в банкоматах.
|
|
|
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:32
Revolut закриває рахунки українців через вимоги законодавства, – Forbes. (
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:54
Цікаво, можете сказати, а що вам особисто з того, що долар припав на 20 коп, що ви так сильно переймаєтеся ? Чи так, просто "за дєржаву абідно"? Чи все ж якісь власні меркантильні речі - наприклад -бо застрягли в дорогому доларі і тепер просто жаба душить, що хтось наприклад в гривневих ОВДП весь рік отримує 16%+ дохідність у доларах? І тепер вам доводиться лише рахувати "зростання цін на 30-50%", а хтось рахує доларовий кеш, який отримав з обміну купонів по гривневим ОВДП 🙂
|