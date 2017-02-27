|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 січ, 2026 22:45
На чому вниз котиться євра? Вже час з долара перевертати, чи почекати?
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17555
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:24
Hotab написав:
На чому вниз котиться євра? Вже час з долара перевертати, чи почекати?
Я вважаю рано, я починав в жовтні 2024 з 1,103 і закінчував по 1,029.
З кінця березня 2025 я перейшов на купівлю доллара замість євро за гривню. І теж вже зачекався коли качелі розвернуться. Х/з на чому, можливо на Венесуелі та словах Трампа про Гренландію. На дефіциті бюджету еврозони.
viy
Повідомлень: 199
З нами з: 13.08.18
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 161 раз.
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:30
viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17555
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:25
Hotab написав:viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Ще Іран на підході.
vitaxa2006
Повідомлень: 310
З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 123 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:27
vitaxa2006 написав: Hotab написав:viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Ще Іран на підході.
Але там точно не буде швидко)
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17555
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:38
Hotab написав: vitaxa2006 написав: Hotab написав:viy
Підозрюю що на фантастичному успіху з Венесуелою. Але варто лише влізти в щось не таке фартове і швидкоплинне- і розвернеться вмить. А імпульсивний Трамп може.
Ще Іран на підході.
Але там точно не буде швидко)
як показує досвід, будь-яка диктатура може впасти швидко. питання, що буде після...
Shaman
Повідомлень: 11296
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1700 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 07:55
Нова диктатура
Investor_K
Повідомлень: 11266
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
