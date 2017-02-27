The_Rebel написав:Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей.
Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами? Живут себе в резервациях, от налогов освобождены, получают ренту за использование их земель. Результат на лице - подавляющее большинство бухает и живет очень бедно. Пользуются возможностью вести бизнес без налогов, а в случае казино еще и без конкурентов, единицы. Кого не устраивает такая жизнь, уезжают из резервации и живут как бледнолицые, без всяких рент и льгот.