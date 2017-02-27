Vadim_ написав:Модератор написав:Чи очікувати на ослаблення гривні — прогноз банкірів
тот кто решает тут не пишет, остальное вилами по воде
Да ладно. "Чи очікувати" каждый сам себе решает. И тут тоже некоторые пишут чего порешили
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:36
Да ладно. "Чи очікувати" каждый сам себе решает. И тут тоже некоторые пишут чего порешили
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:38
именно
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:03
В моїх схемах ЗАВЖДИ відсутні гроші, які на Вашу думку нам хтось просто так дасть.....
Для того щоб нам дати - треба в когось забрати....
І в мене завжди виникає резонне запитання
Якщо я в КОГОСЬ ЗАБРАВ... то навіщо мені ВІДДАВАТИ ?
Друге питання-це нам позичать ( під політичні чи ще якісь умови)
Але позика = треба буде віддавати з наваром....
Тобто взяв я.. а віддавати дітям те що вони не брали..
Якось це погано пхне, щоб не сказати -смердить.
Додано: Чет 15 січ, 2026 01:45
Керівництву країни сплачують поголовно або поденно. Правда, це смердить не набагато краще.
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:32
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Ослаблення долара: чи можуть дії Трампа призвести до гіперінфляції
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:59
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:59
все одно курс гривня долар рухається по неочікуваній траєкторії:
13 січня - курс знизився з 43,31 до 43,15
14 грудня - під час торгів курс з 43,15 знизився взагалі до 43,09, але потім після 15:00 НБУ підняв його до 43,44.
але валютні інтервенції
13 січня - 192 млн дол
14 січня - 155 млн дол
як хочеш, так й розумій. хіба що вчорашні інтервенції проведуть сьогодні, але тоді взагалі робити висновки з цих цифр важко...
граємо з НБУ в три стаканчики - курс падає, курс стабільний, курс зростає - в якому стаканчику курс долара?..
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:29
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:29
у мене таке враження, що НБУ хотів би, щоб курс зростав - але чи немає попиту на ринку, чи чому він не зростає - не розумію...
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:54
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:30
бюджетникі -це заможні люди? не вистачить грошей що місяця відкласти на соточку
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:32
asti ну да - якось не так і багато) це не та гривня, коли курс був по ) це всього 2,5% які і місяць назад була ця гривня... чому говорите лише про останні 10 днів - тому що ват так зручно? в грудні 24го він також був 42...
