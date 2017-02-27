"There's No Future In Optimism" ©
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:47
Додано: Чет 15 січ, 2026 15:42
Бюджетники різні бувають, але "підвищені" виплати ще не отримували.
Я трохи грн підтримав.
Додано: Чет 15 січ, 2026 16:43
45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:14
Забагато хочете)
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:56
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:16
щоб спрогнозувати це, треба розуміти, яка мета НБУ. зараз курс залежить переважно від НБУ, всі інші фактори НБУ може перекрити (за винятком фактора іноземної допомога - бо це й є те, що дозволяє НБУ так діяти).
враховуючи, як обережно НБУ діяв в 2025, й що допомога на 2026 рік узгоджена, я більш схиляюсь, що навіть якщо й стрибнемо вище 45 (не факт), то весною буде відкат...
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26
щось трохи викривили ідею базового доходу. вона виникла не тому, що хтось хоче роздавати гроші, а через автоматизацію виробництва. зараз дві людина на сучасному верстаті з ЧПК заміняють не знаю скільки токарів/фрезерувальників, й виробляють вони речі, яка людина просто не в змозі виробляти. й на такі верстати потрібні люди з вищою освітою, бурси тепер буде недостатньо.
зараз Амазон допрацює роботів на складі та доставку дронами - ще люди звільняться. та й ШІ прогнозують замінить прості операції які зараз ще виконує купа людей. ось чому виникає ідея базового доходу - вже не буде стільки робочих місць.
звісно тоді має змінитися структура бюджету. зараз податки з людей - найбільші. їх тоді мають замінити податки з фірм. але це окреме питання.
тому люди будуть сидіти на базовому доході, а хто хоче, й головне зможе, той буде працювати. розмір базового доходу - це умовна річ, зараз це ще більше фантазії.
а в Німеччині - там розумна система. там рано чи пізно змушують працювати - або суттєво зменшують виплати - щоб не померли з голоду. що мені подобається - вони стратегічно дають людям можливість адоптуватися - особливо тим, кого вважають потенційно корисним для держави.
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:50
ШІ
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:11
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:12
Ще раз
1 Щоб щось поділити - треба це щось мати.
2 Базовий дохід НЕ ДОПОВНЯЄ сьогоднішню СОЦІАЛКУ- а ЗАМІНЯЄ...
3 Наявність виплат по Базовому доходу - ВІДМІНИТЬ БЕЗКОШТОВНІ в лапках товари/послуги від Держави ( в тому числі освіту/медицину)
4 Зараз оподаткування - 40%....
Якщо базовий - то для ВСІХ
Якщо для всіх при кількості працюючих до не працюючих як 1/2,5
То при ставці базового 100 одиниць( і відміні ВСІХ інших податкових навантажень) - працюючий повинен створити 350 одиниць , з яких СОБІ поверне 100 одиниць, так як співвідношення 1/2,5 - то працюючий повинен СТВОРИТИ на 3,5*350=1225 одиниць , з яких собі залишить - 975...
Грубо величина базового це 1/10 від заробітку який цей базовий створює
5 Мрія що гроші можна зняти з компанії і це НЕ ЗАДІВАЄ працівників компанії - це фантазія.
ВСЕ що МАЄ компанія - СТВОРЮЮТЬ працівники компанії..
6 Я взяв ідеальне співвідношення працюючих до не працюючих , де в число працюючих записав всіх в працездатному віці, Ви ж розглядаєте умови що люди сидять в працездатному віці на базовому доході, тоді співвідношення погіршиться.
