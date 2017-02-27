Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26

The_Rebel написав: Навіть коли роздають дотації неробам-мігрантам у Німеччині, то багатьом вже не хочеться працювати і платити 40% податків. А якщо введуть базовий дохід, то багато людей кине роботу, буде гіперінфляція, а ті хто захоче працювати/вести бізнес отримають підвищення доходу в рази. І ринок відрегулює так, що скільки б не підвищували базовий дохід, все рівно буде багато бідних, що не в змозі забезпечити базові потреби. Вони лише вимагатимуть чергового збільшення базового доходу, але ринок далі буде його швидко обезцінювати.

щось трохи викривили ідею базового доходу. вона виникла не тому, що хтось хоче роздавати гроші, а через автоматизацію виробництва. зараз дві людина на сучасному верстаті з ЧПК заміняють не знаю скільки токарів/фрезерувальників, й виробляють вони речі, яка людина просто не в змозі виробляти. й на такі верстати потрібні люди з вищою освітою, бурси тепер буде недостатньо.зараз Амазон допрацює роботів на складі та доставку дронами - ще люди звільняться. та й ШІ прогнозують замінить прості операції які зараз ще виконує купа людей. ось чому виникає ідея базового доходу - вже не буде стільки робочих місць.звісно тоді має змінитися структура бюджету. зараз податки з людей - найбільші. їх тоді мають замінити податки з фірм. але це окреме питання.тому люди будуть сидіти на базовому доході, а хто хоче, й головне зможе, той буде працювати. розмір базового доходу - це умовна річ, зараз це ще більше фантазії.а в Німеччині - там розумна система. там рано чи пізно змушують працювати - або суттєво зменшують виплати - щоб не померли з голоду. що мені подобається - вони стратегічно дають людям можливість адоптуватися - особливо тим, кого вважають потенційно корисним для держави.