Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:22

moveton написав: видимо, зарплату бюджетникам, включая армию, и т.д. убрать, но ввести базовый доход по 100 грн на душу, то налоговая нагрузка на работающих совсем небольшой получится. видимо, зарплату бюджетникам, включая армию, и т.д. убрать, но ввести базовый доход по 100 грн на душу, то налоговая нагрузка на работающих совсем небольшой получится.

Давайте спростимо по саме неможу....( 40 млн Держава це 8 млн груп*5 осіб і ця структура приблизно відповідає ДОвоєнній структурі населення України)Дитина________________________ясно що на утриманніТато__________________________той хто створює товари /послугиМама________одночасно домогосподарка/чиновник/лікар/вчитель/силовикДідусь _______________________пенсіонерБабуся _______________________пенсіонерТАТО це еквівалент тих 10 млн які створюють ВСІ товари/послугиМама це еквівалент всіх домогосподарок і БюджетниківТато СТВОРИВ щось , що штучний інтелект оцінив в 1000 одиниць.....І ми попросили цей штучний інтелект СПРАВЕДЛИВО розподілити створене між нашими категоріями і припускаємо що він поділив наступним чиномТато - 400Мама - 200Дідусь-150Бабуся-150Дитина-100Всього 1000Тепер ми дивимось а як це відбувається насправді ( так як мама у нас Бюджетиник тобто виконує функції ПОДАТКОВОЇ - доручаємо їй все перерозподілити..ОтжеТато створив 1000 одиниць і Податкова вилучила 60% від створеного (600 одиниць) і звідти заплатила по 150 одиниць пенсіонерам, 100 одиниць дітям безкоштовна освіта/медицина, 200 одиниць бюджетникам за роботу таким чином у нас вийшлоТато -400 одиницьМама -200 одиницьДідусь-150 одиницьБабуся-150одиницьДитина-100 одиницьВсього -1000 одиниць...Нас це вкурвило і ми вирішили ввести Безумовний Дохід в 100 одиниць....Що в нас тоді вийдеТато - 100 + 300 =400Мама - 100 + 100 = 200Дідусь-100 + 50 = 150Бабуся-100 + 50 = 150Дитина-100Всього 1000Тепер бачите що спосіб ПЕРЕРОЗПОДІЛУ не покращує нічиє життя, адже якість життя групи ЗАЛЕЖИТЬ виключно від СТВОРЕНОГО ГРУПОЮТе що в групі є наприклад 1% багатих - на середній рівень життя групи не впливає....Таким чином якість життя залежить в першу чергу від продуктивності праці і кількості працюючихКількість дітей і пенсіонерів ми змінити не можемо , єдине на що можемо вплинути це зменшити кількість Бюджетників і непрацюючих в групі працездатного населення, але спосіб перерозподілу благ на це не впливаєПродуктивність праці - це в першу чергу капіталізація робочого місця...Але якщо капітал ЧИЙСЬ то й основну частку доходу з цього капіталу буде отримувати власник капіталу..ТомуАбо створювати СВІЙ капітал і тоді коли кількість створювачів капіталу буде великою-вартість обслуговування цього капіталу буде падати що дасть можливість пришвидшувати капіталізацію свого робочого місця.