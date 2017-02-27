|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 січ, 2026 14:50
orest написав:
Держмитслужба оприлюднила повні річні дані:
товарообіг України у 2025 році склав $125,1 млрд.
Імпорт — $84,8 млрд,
Експорт — $40,3 млрд.
76% імпорту — оподаткований, становив $64,3 млрд.
Ключова залежність від окремих товарних груп:
Паливно-енергетичні товари, машини та обладнання забезпечили майже 60% усіх митних надходжень, хоча їхня частка у вартісному імпорті значно менша.
Географія імпорту та експорту без суттєвих змін
Китай залишається головним джерелом імпорту,
Польща — ключовим торговельним партнером як для імпорту, так і для експорту.
Структура експорту — без прориву:
Продовольчі товари – 22,5 млрд дол.
Метали та вироби з них – 4,7 млрд дол.
Машини, устаткування, транспорт – 3,6 млрд дол.
Щодо імпорту:
Машини, устаткування, транспорт – 34 млрд дол.
Продукція хімічної промисловості – 12,5 млрд дол.
Паливно-енергетичні товари – 10,5 млрд дол.
Думаю що не треба особливо пояснювати які зараз перспективи і реалії нашого металургійного комплексу, з огляду на ситуацію з електроенергією. Щодо продовольчих товарів, значну частку в експорті сг продукції займає соняшникова олія. Нагуглити ситуацію в даному сегменті дуже просто. З іншої сторони маємо значний ріст імпорту електроенергії, газу та пального (збільшення для генераторів).
Що буде робити НБУ в ситуації, яка склалася, передбачити важко. Будуть дії регулятора зумовлені економічними міркуваннями чи політичними хотілками керівництва, невідомо.
с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить
Додано: Суб 17 січ, 2026 14:52
с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить
є ще варіант - піти та не повернутися
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06
с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить
є ще варіант - піти та не повернутися
шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:28
Vadim_ написав: Shaman написав: Vadim_ написав:
с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить
є ще варіант - піти та не повернутися
шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?
я ж пропоную - просто піти та не читати.
й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар.
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:36
Vadim_ написав: Shaman написав: Vadim_ написав:
шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?
я ж пропоную - просто піти та не читати.
й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар.
вы пишите
що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?
а куди буде рухатися курс - я не прогнозую...
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:39
Shaman написав: Vadim_ написав: Shaman написав:
я ж пропоную - просто піти та не читати.
й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар.
вы пишите
що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?а куди буде рухатися курс
- я не прогнозую...
все інше пі.уй
Додано: Суб 17 січ, 2026 16:01
Vadim_ написав: Shaman написав: Vadim_ написав:
вы пишите
що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?а куди буде рухатися курс
- я не прогнозую...
все інше пі.уй
все зрозуміло
вам до казкарів
