долар почав спускатись в долини (як казав ДС), є продаж по 43,30 (Райф)
курси на опті 43,30-43,45
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Покажіть мені де я писав про перехід бізнесу з гривні у валюту? Я абсолютно доступно і чорним по білому писав про те, що складаються обставини для можливості притримати бізнесом продаж експортних надходжень.
Я з величезним задоволенням, при наявності можливості і часу, подискутую стосовно своїх думок. Але я категорично проти пробувати обговорювати чи спростовувати не свої думки а ВИГАДКИ і приписані мені речі про які я ніколи і ніяким чином не писав.
П.С. Станом на зараз ОФІЦІЙНИЙ бізнес може купувати валюту виключно під обмежені і чітко сформульовані регулятором завдання. А якщо мова йде про інший бізнес, який сезонно чи на постійній основі купує і продає валюту, то він це робить, незалежно від того, що Ви собі вирішили чи думаєте. І він, здебільшого, має певний люфт для пошуку кращого курсу (локального,ситуативного мінімуму чи максимуму).
При всій моїй повазі
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:58
який буде курс залежить від дій НБУ. а я їх геть не розумію... минулого тижня було зростання до 43,6 - це коли інтервенції були на рівні 155-180 млн. в п'ятницю - 220 млн дол - курс падає до 43,36.
на цьому тижні за три дні інтервенції вже 680 млн дол, вчора курс впав до 43,06 при інтервенціях - 235 млн дол. єдине інтервенції можуть не співпадати по днях - але іншої інфо все одно немає... подивимось завтра, які сьогодні були інтервенції. враховуючи, що НБУ знову знизив курс після 15:00 - не менше 200 млн дол
тому дуже вірогідно, що максимум на цей місяць ми вже побачили - 43,6, бо щось НБУ останні дні курс скеровує донизу...
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:54
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:57
інтервенції 22 січня склали 195 млн дол... можна сказати середні на поточний момент...
