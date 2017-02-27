Дніпро
Актуальний курс от 1000 у.е. 25.01.2026
🇺🇸 USD 43.30 / 43.50
🇪🇺 EUR 51.05 / 51.35
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:46
Дніпро
Актуальний курс от 1000 у.е. 25.01.2026
🇺🇸 USD 43.30 / 43.50
🇪🇺 EUR 51.05 / 51.35
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
рішення немає, але є розуміння проблеми. що США перейшли на короткострокові позики - не знав
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|