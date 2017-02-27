RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12045120461204712048
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:46

Дніпро
Актуальний курс от 1000 у.е. 25.01.2026

🇺🇸 USD 43.30 / 43.50
🇪🇺 EUR 51.05 / 51.35
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС


рішення немає, але є розуміння проблеми. що США перейшли на короткострокові позики - не знав
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11484
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 12045120461204712048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3644, 3645, 3646
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36457 38475345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 12:35
jabba
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13677231
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23658166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.