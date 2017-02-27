Shaman написав:... але як на мене, це трохи штучна дія. чому? бо згідно звіту НБУ об'єм продажу доларів більше 90%? чи це не так, й насправді пропорція інша, а я неправильно розумію звіт? є в когось інфо, які обсягі торгів євро ...
Вітаюcь, Shaman.
Ось тут на дргій сторінці, яка має назву 2026, є дані про загальну кількість торгів щоденно і, окремо, тільки доляром. Можно оцінити скільки припадає на євро, навіть якщо порахувати весь лишок тільки за євро
я цю таблицю й мав на увазі. доля долара в цьому році - мінімальна 90%, середня - 97%. про яке євро йде розмова? єдине, ця цифра разом з інтервенціями? чи інтервенції - окремо?