Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:20
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:44
я цю таблицю й мав на увазі. доля долара в цьому році - мінімальна 90%, середня - 97%. про яке євро йде розмова? єдине, ця цифра разом з інтервенціями? чи інтервенції - окремо?
Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:46
Кевин Уорш, хм... интересно. «Ястреб» по инфляции, критик QE и «раздувания баланса»
Додано: Суб 31 січ, 2026 10:48
валютні інтервенції за тиждень склали 860 млн дол. менше, ніж за попередні два тижні, але все одно доволі багато. загалом за січень 2026 інтервенції склали 3,7 ярди дол. це більше, ніж всі інші місяці 2025 року окрім грудня, й на рівні січні 2025
при цьому курс долара поводився доволі цікаво. почавши тиждень з 43,5 на кінець тижня курс зменшився до 42,85. нижче 43 курс впав вже у вівторок, а найнижчий показник цього тижня було досягнуто у четвер - 42,68.
схоже такий рух курсу обумовлено рухом євро відносно долара, коли курс євро у вівторок піднімався вище 1,2, але під кінець тижня навіть знову зменшився до 1,185. український міжбанк просто не встиг це відіграти. якщо наше припущення правильне, то в понеділок очікуємо долар на рівні 43 знову.
а от курс 42,68 у четвер - це схоже НБУ для якійсь оборудки свідомо знизив курс, а потім це сам відіграв назад - все в післяопераційний час.
як вже писав, прив'язка курсу до євро - це умовно, бо основний об'єм продажів валюти - це долар. але так, це створює невизначеність щодо подальшої зміни курсу. таке враження, що головна мета НБУ - щоб ніхто не вгадав
Додано: Суб 31 січ, 2026 10:56
Якщо Україна майже всю допомогу отримує в Євро, то куди вона його діває? Ми десь на міжнародному міжбанку масово Євро продаємо?
Додано: Суб 31 січ, 2026 11:11
я теж на цим інколи замислююсь
по-перше, збільшується доля євро в ЗВР.
на початок 2022 це було 2,2 ярди дол в еквіваленті - 7,1%
на початок 2026 це вже майже 16 ярдів дол в еквіваленті - 27,8%
я гадаю так, НБУ проводить обмінні операції - або купівлю/продаж, або якийсь свопи. але не знаю, де б це було можливо подивитись
Додано: Суб 31 січ, 2026 11:13
