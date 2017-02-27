RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:20

  Shaman написав:...
але як на мене, це трохи штучна дія. чому? бо згідно звіту НБУ об'єм продажу доларів більше 90%? чи це не так, й насправді пропорція інша, а я неправильно розумію звіт? є в когось інфо, які обсягі торгів євро
...


Вітаюcь, Shaman.

Ось тут на дргій сторінці, яка має назву 2026, є дані про загальну кількість торгів щоденно і, окремо, тільки доляром. Можно оцінити скільки припадає на євро, навіть якщо порахувати весь лишок тільки за євро :-)

ВО

Хай щастить!
s0v7a
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:44

  s0v7a написав:
  Shaman написав:...
але як на мене, це трохи штучна дія. чому? бо згідно звіту НБУ об'єм продажу доларів більше 90%? чи це не так, й насправді пропорція інша, а я неправильно розумію звіт? є в когось інфо, які обсягі торгів євро
...


Вітаюcь, Shaman.

Ось тут на дргій сторінці, яка має назву 2026, є дані про загальну кількість торгів щоденно і, окремо, тільки доляром. Можно оцінити скільки припадає на євро, навіть якщо порахувати весь лишок тільки за євро :-)

ВО

Хай щастить!

я цю таблицю й мав на увазі. доля долара в цьому році - мінімальна 90%, середня - 97%. про яке євро йде розмова? єдине, ця цифра разом з інтервенціями? чи інтервенції - окремо?
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кевин Уорш, хм... интересно. «Ястреб» по инфляции, критик QE и «раздувания баланса»
Игорь
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

валютні інтервенції за тиждень склали 860 млн дол. менше, ніж за попередні два тижні, але все одно доволі багато. загалом за січень 2026 інтервенції склали 3,7 ярди дол. це більше, ніж всі інші місяці 2025 року окрім грудня, й на рівні січні 2025

при цьому курс долара поводився доволі цікаво. почавши тиждень з 43,5 на кінець тижня курс зменшився до 42,85. нижче 43 курс впав вже у вівторок, а найнижчий показник цього тижня було досягнуто у четвер - 42,68.

схоже такий рух курсу обумовлено рухом євро відносно долара, коли курс євро у вівторок піднімався вище 1,2, але під кінець тижня навіть знову зменшився до 1,185. український міжбанк просто не встиг це відіграти. якщо наше припущення правильне, то в понеділок очікуємо долар на рівні 43 знову.

а от курс 42,68 у четвер - це схоже НБУ для якійсь оборудки свідомо знизив курс, а потім це сам відіграв назад - все в післяопераційний час.

як вже писав, прив'язка курсу до євро - це умовно, бо основний об'єм продажів валюти - це долар. але так, це створює невизначеність щодо подальшої зміни курсу. таке враження, що головна мета НБУ - щоб ніхто не вгадав :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 31 січ, 2026 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я цю таблицю й мав на увазі. доля долара в цьому році - мінімальна 90%, середня - 97%. про яке євро йде розмова? єдине, ця цифра разом з інтервенціями? чи інтервенції - окремо?

Якщо Україна майже всю допомогу отримує в Євро, то куди вона його діває? Ми десь на міжнародному міжбанку масово Євро продаємо?
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я цю таблицю й мав на увазі. доля долара в цьому році - мінімальна 90%, середня - 97%. про яке євро йде розмова? єдине, ця цифра разом з інтервенціями? чи інтервенції - окремо?

Якщо Україна майже всю допомогу отримує в Євро, то куди вона його діває? Ми десь на міжнародному міжбанку масово Євро продаємо?

я теж на цим інколи замислююсь :oops:

по-перше, збільшується доля євро в ЗВР.
на початок 2022 це було 2,2 ярди дол в еквіваленті - 7,1%
на початок 2026 це вже майже 16 ярдів дол в еквіваленті - 27,8%

я гадаю так, НБУ проводить обмінні операції - або купівлю/продаж, або якийсь свопи. але не знаю, де б це було можливо подивитись
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:на початок 2026 це вже майже 16 ярдів дол в еквіваленті - 27,8%

А лише за 2025 ми отримали 29 млрд. Євро
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:25

  Shaman написав:я теж на цим інколи замислююсь :oops:

по-перше, збільшується доля євро в ЗВР.
на початок 2022 це було 2,2 ярди дол в еквіваленті - 7,1%
на початок 2026 це вже майже 16 ярдів дол в еквіваленті - 27,8%

я гадаю так, НБУ проводить обмінні операції - або купівлю/продаж, або якийсь свопи. але не знаю, де б це було можливо подивитись

  Дюрі-бачі написав:А лише за 2025 ми отримали 29 млрд. Євро



Вітаюcь, шановні.

А з чого Ви взяли що все євро має десь перепродаватись? Ми що не маємо торговлі з Європою? Як на мене, треба дивитись яка кількість товарооббігу йде напряму за євро! Може хто знає яка кількість потреби самої Держави у тому ж військовому спорядженні оплачується в євро? :-(

ВО

Хай щастить!
s0v7a
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:41

курс масдака

22.71
flyman
flyman
А WTI шо там? А то давно не було
Hotab
  #
