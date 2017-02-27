RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12050120511205212053
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:48

  Дюрі-бачі написав:ИМХО в Обленерго мають бути прямі контракти по собівартості

з ким у обленерго має бути контракт?
Примат
 
Повідомлень: 686
З нами з: 09.12.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:50

Примат в Обленерго і Енергоатома
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 29.07.22
Подякував: 934 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12050120511205212053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3653, 3654, 3655
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36540 38549243
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 14:40
Примат
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13696321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23682297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6936)
12.02.2026 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.