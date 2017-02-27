|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лют, 2026 10:48
Дюрі-бачі написав:
ИМХО в Обленерго мають бути прямі контракти по собівартості
з ким у обленерго має бути контракт?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 10:50
Примат в Обленерго і Енергоатома
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5914
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:54
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
собівартість близько 13 грн.
Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн.
А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості
Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки.
Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7258
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1158 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Чет 12 лют, 2026 12:15
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
собівартість близько 13 грн.
Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн.
А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості
Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт,
тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки.
Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
можете уточнить це де і хто?
а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 12:24
Vadim_
Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском.
На дом заведено 10квт.
Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм.
Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32.
Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5661
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 12:37
Примат написав:Ой+
зараз тобі накидають місцеві письменники, що ти вигадав проблему, населення споживає менше 1% від обсягу і це ні на що не впливає, ха-ха
населення споживає багато - а в чому питання?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11627
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 12:38
барабашов написав:Vadim_
Допустим даже мои знакомые с двухтарифным счётчиком день-ночь в вашем Братском.
На дом заведено 10квт.
Прадо и Лексус были проданы у 24году ещё и с тех пор муж и жена ездят на китайских электропылесосах известных фирм.
Заряжают конечно и ночью по 2.16, и вечером-утром по 4.32.
Как у вас на вилле со светом? Дают хоть по 6 часов в сутки?
у меня не вилла , обычная хата, було шо і 2 години на добу , но мадам СЕС вирішила це питання , а коли сонячна погода то и електро духовкою і єчайником можна користуватися
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36540
|38549806
|
|
|2161
|13696531
|
|
|7978
|23682636
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|