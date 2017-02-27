Як справжні м... адяри.
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:42
Додано: Вів 24 лют, 2026 07:42
5-й рік війни справжньої з десятками, можливо і сотнями тисяч загиблими, мільйонами скалічених фізично і душевно, втратами даху над головою, але з вірою в Україну, бо ще тримаємось. Будь ти проклята росія зі своїм скаженим xуйлом та "насєлєнієм" які продовжують йти і вбивати нас не за віру, не за Бога, а за криваві рублі і не втямлять ті виродки, що гроші за замордовані жертви не принесуть їм ні щасті, ні багатсва, ні радості - лише каяття і хвороби, але так буде, бо по їхньому класику Аннушка уже разліла масло - начувайтесь пі@ари!
Додано: Вів 24 лют, 2026 12:07
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Регулятор стримує девальвацію гривні — аналітики
Додано: Чет 26 лют, 2026 13:32
відносно євро?
а що? за рік з гаком з ПА42 добрався до Па43+, чи там про відносно євро?
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:50
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
МВФ затвердив нову програму для України на $8,1 млрд: коли надійде перший транш
