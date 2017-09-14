рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.
Попереджали, що таких умов як наприкінці листопада 2025 для України вже не буде Ваш єрмак хвалився що не те, що саботував ,а торпедував їх Тепер знову постане обмеження армії, вся херсонщина з запоріжжям, демілітаризована слобожанщина і т.і. типова казка про рибака то золоту рибку. яку заборонили українських школах через декомунізацію
Рік тому потужники віщали що від дефіциту і високих ціни на бензин на заправках мала би капітулювати.
P.S. каракалпак в кипі: через 2-3 тижні томакгавки закінчацця
pesikot написав:Кораблям можно оставаться и слепым ...
Крейсер "Москва" не даст соврать
Но недолго ...
ти чогось забуваєш що в України взагалі флоту нема і нам то не мішає. Іран не готує десантну операцію в сша він обороняється на своїй території щоб перекрити пролив йому вистачить ракет і дронів Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.
Якійсь потік підсвідомості від тебе ...
Ти що хотів сказати ? ...
шо мозги взагалі вже отказують? То ти привстань з дивану, не дави на місце яким думаєш я сказав шо знищення флоту ірану на хід війни істотного впливу не матиме. Іран і без флоту зможе контролювати пролив. Штати доречі флот відводять од гріху подалі до індійського океану. Та і прикритись сусідами ірану ізраелю не вийде. Іспанія відмовила штатам в своїх базах . А французи посилили охорони сінагох На
Близькому Сході тривають зіткнення між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Іраном, удари та атаки у відповідь поширюються на Ліван та Ормузьку протоку. У Франції міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс посилює заходи безпеки та посилює захист чутливих об'єктів з огляду на ризики, пов'язані з конфліктом.
Banderlog написав:шо знищення флоту ірану на хід війни істотного впливу не матиме. Іран і без флоту зможе контролювати пролив. Штати доречі флот відводять од гріху подалі до індійського океану.
Не погоджуюся. В Ірану майже вибили ППО. Без втрат при чому, якщо не рахувати френдлі фаєр. Далі методично вибиватимуть пускові ПКР. А там вже не особо буде варіантів по контролю протоки. Від БЕКів маленьку протоку, маючи повне панування в повітрі прикривати буде не супер важко. Їх знищуватимуть ще на березі. Якби русня свого часу зуміла вибити наше ППО, то фронт зараз був би по карпатським перевалам в кращому випадку.