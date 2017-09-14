RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 03:42

  killer_of_liars написав:
  Hotab написав:Якщо буквоїдно, то Повітряні сили ЗСУ.

Так, тут я трошки помилився.
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.

Та ну що ж це таке, стільки пафосу, «крикливий» нік-нейм, а знань нуль.
Повітряні сили ЗСУ - це і авіація, і ППО , 2 в одному.
Вони і збивають .
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 08:50

Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки в найближцій психушці
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 09:18

  Letusrock написав:Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки
цього старого провокатора самого пора в окопи разом з дітьми, бо щось він з 90го воду каламутить, а ні нафронт ні в тюрму так і не попав... а жінка його при шоколадному таки в верховну раду влізла...
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 10:51

рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 11:02

покращення перпозицій

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.


Попереджали, що таких умов як наприкінці листопада 2025 для України вже не буде
Ваш єрмак хвалився що не те, що саботував ,а торпедував їх
Тепер знову постане обмеження армії, вся херсонщина з запоріжжям, демілітаризована слобожанщина і т.і.
типова казка про рибака то золоту рибку. яку заборонили українських школах через декомунізацію

Рік тому потужники віщали що від дефіциту і високих ціни на бензин на заправках мала би капітулювати.

P.S.
каракалпак в кипі: через 2-3 тижні томакгавки закінчацця
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 14:48

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Кораблям можно оставаться и слепым ...

Крейсер "Москва" не даст соврать

Но недолго ...
ти чогось забуваєш що в України взагалі флоту нема і нам то не мішає. Іран не готує десантну операцію в сша він обороняється на своїй території щоб перекрити пролив йому вистачить ракет і дронів
Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.

Якійсь потік підсвідомості від тебе ...

Ти що хотів сказати ? ...
шо мозги взагалі вже отказують? То ти привстань з дивану, не дави на місце яким думаєш :lol:
я сказав
шо знищення флоту ірану на хід війни істотного впливу не матиме.
Іран і без флоту зможе контролювати пролив. Штати доречі флот відводять од гріху подалі до індійського океану.
Та і прикритись сусідами ірану ізраелю не вийде. Іспанія відмовила штатам в своїх базах .
А французи посилили охорони сінагох
На
Близькому Сході тривають зіткнення між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Іраном, удари та атаки у відповідь поширюються на Ліван та Ормузьку протоку. У Франції міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс посилює заходи безпеки та посилює захист чутливих об'єктів з огляду на ризики, пов'язані з конфліктом.

Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 15:09

  Xenon написав:
[b]рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ. [/b]

Звісно виграє, аж окропом писає від щастя, втрачаючи одного з ключових союзників і відповідно чергову сферу свого впливу.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:шо знищення флоту ірану на хід війни істотного впливу не матиме.
Іран і без флоту зможе контролювати пролив. Штати доречі флот відводять од гріху подалі до індійського океану.

Не погоджуюся. В Ірану майже вибили ППО. Без втрат при чому, якщо не рахувати френдлі фаєр.
Далі методично вибиватимуть пускові ПКР.
А там вже не особо буде варіантів по контролю протоки.
Від БЕКів маленьку протоку, маючи повне панування в повітрі прикривати буде не супер важко. Їх знищуватимуть ще на березі.
Якби русня свого часу зуміла вибити наше ППО, то фронт зараз був би по карпатським перевалам в кращому випадку.
