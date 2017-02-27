Додано: Нед 08 бер, 2026 13:36

Тобто банки мають запас капіталу не лише для підтримання стійкості. Це також фундамент для кредитної експансії навіть у кризових умовах. За 2025 рік чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс більш ніж на 35 % — це +136 млрд грн. Востаннє такі темпи ми бачили у 2021‑му, ще до повномасштабної війни.

Для нас справді дуже важливим є той факт, що кредитний портфель зростає в банків усіх груп співмірними темпами, а позики отримують підприємства всіх розмірів. Конкуренція серед кредиторів за якісних позичальників напружена. Банки конкурують не лише між собою, а й із міжнародними фінансовими установами та вітчизняними небанківськими кредиторами, передусім лізингодавцями.



Основою кредитного портфеля залишається фінансування МСП [малі та середні підприємства] — понад половина чистого портфеля. Це переважно гривневі позики невеликого розміру новим клієнтам. За останній рік чисті гривневі кредити приватним МСП зросли на третину.



Останніми місяцями помітно зростали обсяги кредитів великим клієнтам. Частково цей попит пояснюється потребою у відбудові енергетичної інфраструктури та закупівлі енергоносіїв через наслідки російських обстрілів.



Пожвавилося кредитування державних компаній. Частка кредитів держпідприємствам у гривневому портфелі становить близько 18 % (до повномасштабного вторгнення вона була близькою до 10 %), але в державних банках вона майже вдвічі вища.

Частка пільгових кредитів 5‑7−9 в портфелі знизилася з 35 % до 30 % — кредитування стає більш ринковим. Адже умови ринкових кредитів поліпшуються: ставки за гривневими кредитами бізнесу становили 15 % річних у грудні, а іноземні банки навіть пропонували 13,5 %.



Я б сказав так: структура кредитування стає здоровішою — більш диверсифікованою, більш інвестиційною і більш конкурентною.

Щиро вдячний нашим партнерам за кожне рішення і кожен цент підтримки. Динаміка промовиста: у 2022 році ми отримали $32,2 млрд, у 2023‑му — $42,9 млрд, у 2024‑му — $41,9 млрд, а у 2025‑му — $52,4 млрд.



Маємо обґрунтовані сподівання, що достатня міжнародна допомога збережеться. На 2026 рік наш прогноз — $51,4 млрд, з яких $3,1 млрд ми вже отримали у січні. Наприкінці грудня 2025 року досягнуто важливої політичної домовленості про надання Україні позики від ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026‑2027 роки (Ukraine Support Loan). Вона погашатиметься лише в разі отримання Україною репарацій від Росії. Крім того, допомога Україні запланована в довгостроковому бюджеті ЄС на суму 100 млрд євро після 2028 року.

Оптика співвідношення боргу до ВВП може вражати — це один із найвищих рівнів в історії. Я вже казав, що не зловживаю критичними судженнями, адже війна — це ідеальний шторм для економіки, і будь-яку проблему, яких безліч, можна сміливо маркувати як критичну.



Війна — це також період, коли країна вимушено «купує час і виживання» за рахунок збільшення боргу. Тому окремі показники неминуче спотворюються: потреби держави різко зростають порівняно з ВВП. Але ключове питання не в тому, чи велика це цифра, а в тому, чи є цей борг керованим.

Більш як третина державного боргу України — це пільгове фінансування від офіційних партнерів із довгими строками та мінімальним відсотковим навантаженням. Лише три програми — Ukraine Facility, MFA та ERA — становлять 36,7 % державного та гарантованого боргу. Передбачено, що обслуговування і погашення кредитів ERA буде здійснюватися за рахунок доходів від заморожених російських активів. За програмою Ukraine Facility діють тривалі пільгові періоди — 11‑12 років, а частина витрат може компенсуватися країнами ЄС.



Тобто значна частина нашого боргу — це не ринкові запозичення під високі ставки, а довгі й передбачувані зобов’язання перед офіційними партнерами, частина з яких ще й погашатиметься не Україною.



І тут важливий нюанс: для боргової стійкості ключове не саме співвідношення боргу до ВВП, а те, скільки країна реально має платити щороку — графік платежів і навантаження на бюджет. З цієї точки зору борг України не створює критичного тиску в найближчі роки.



Високий борг під час масштабних воєн — історична закономірність. Практично всі країни, які проходили через великі війни, мали різке зростання боргу. Різницю визначає структура боргу, умови обслуговування і здатність країни після війни повернутися до траєкторії зростання.

За 2025 рік строкові гривневі депозити населення зросли майже на 20 %, вкладення фізичних осіб в ОВДП у гривні — на 67 %, а з початку повномасштабного вторгнення — більш ніж у п’ять разів.



Для нас важливо, щоб українці тримали заощадження у гривні не через обмеження, а завдяки довірі до національної валюти, навіть попри війну.



Привабливість гривні тримається на двох речах: достатньо високих реальних процентних ставках і стійкій ситуації на валютному ринку. Ми й надалі дотримуватимемося виваженого та послідовного підходу до процентної політики.



У валютно-курсовій політиці ми продовжимо працювати в режимі керованої гнучкості курсу, до якого перейшли у 2023 році. Його логіка проста: курс має дедалі більше поглинати шоки, але не генерувати їх. Цей режим працює, ми будемо й надалі згладжувати надмірні курсові коливання. Для цього маємо достатній рівень міжнародних резервів і всі необхідні інструменти.

