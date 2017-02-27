Shaman написав:Головне - НБУ витрачає валюту на міжбанку не для утримання курсу,
Ну як сказати: 1. Якщо б НБУ не витрачав валюту, то курс би ріс експоненціально. 2. НБУ чітко обирає скільки саме інтервенцій робити, щоб не було різьких коливань курсу. Потратив би на 100-200 млн. більше і долар би не ріс, але тимчасово обрали тримати курс Євро.
НБУ витрачає валюту, бо значна частина валютного обігу, а саме іноземна допомога не потрапляє на міжбанк.
а другий пункт схожий на питання, що перше курка чи яйце. але на перший погляд, а насправді - ні. це нюанси, але вони важливі для розуміння ситуації - що причина, а що наслідок. якби інтервенцій не було, то курс злетів би, так. але якщо валюти вдосталь ти можеш виставити хоч 700 млн на продаж, хоч 900 млн - але за фіксованим курсом це ніяк не вплине на курс. й нагадаю, валютні спекуляції зараз дуже обмежені, валюту купують лише під перелік потреб - тому доларів продають стільки, скільки потребують покупці - й при цьому керують курсом, бо куплять по тому курсу, який виставив НБУ - варіантів все одно немає.
колеги, я розумію хайп - це свято... але може спробуємо об'єктивно та нестандартно коментувати?
О, вже нафта по 150 на відосику
Існує думка, що високі ціни на нафту не можуть триматися довго. 80% споживання нафти - це моторне паливо. А чим дорожче паливо, тим швидше прогресує перехід на інші види (електро та ін), що викликає кумулятивне зниження попиту. Тому для виробників нафти задрати в космос ціну - це рубати сук, на якому вони сидять...