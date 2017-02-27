RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12067120681206912070
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:35

  Ой+ написав:...
А в цей час:
Володимир Поперешнюк
Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта)
Держборг України сягнув $213 млрд! На його обслуговування — тобто просто для оплати тіла кредиту та відсотків — у 2025 році Україна витратила $25 млрд.
Лише уявіть цю суму — це половина всіх податків, які збираються з українців! Тобто люди мають працювати половину свого часу лише для того, щоб повернути борги з відсотками. І, судячи з того, що уряд не планує зупинятися, а навпаки — прискореними темпами набирає нових кредитів, схоже, що незабаром українцям доведеться витрачати для цього весь свій час.
Уряд потрапив у залежність від кредитів. Це — коли потрібно брати в борг, щоб повертати — а, точніше, відтягувати відповідальність за старі борги. https://nv.ua/ukr/opinion/podatok-na-ol ... 94051.html

тут є певні викривлення. на обслуговування боргу, а саме на сплату відсотків, в 2025 році витратили 357 ярдів грн або 8,3 ярди доларів. багато, але це лише 15% від дохідної частини. до війни було 10%. й хто головні отримувачі - так, НБУ та банки (в першу чергу державні). тому частково це перекладання грошей з кишені в кишеню держави. й ще форумчани, що інвестують в ОВДП ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12093
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:43

Shaman Які викривлення? Написано ж, що не тільки %, а і тіла кредиту. Той же МВФ отримує не тільки %, а і тіло.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 20:18

  Ой+ написав:Shaman Які викривлення? Написано ж, що не тільки %, а і тіла кредиту. Той же МВФ отримує не тільки %, а і тіло.

Допустим, написано. Более интересно вошли ли в это обслуживание ОВГЗ с их сверхдоходностью. Потому, что если вошли, то много украинцев огорчатся, если начать платить меньше. И так вон уже не первый год стон, что доходность опять упала и нужно из ОВГЗ валить :mrgreen: Насколько эти украинцы работающие - это дело тёмное.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 20:24

moveton По валютним ОВДП українцям платять % наполовину менше чим МВФу. А що гривню утримують, то вже інші розрахунки. Майже трильйон грн на поточних рахунках взагалі значить, що за % не всі женуться.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 20:41

  Ой+ написав:moveton По валютним ОВДП українцям платять % наполовину менше чим МВФу. А що гривню утримують, то вже інші розрахунки. Майже трильйон грн на поточних рахунках взагалі значить, що за % не всі женуться.

По сравнению с чем расчёты по гривневым "другие"? Валютные - это небольшая часть внутреннего долга и ту Минфин уменьшает. Считал ли Поперешнюк гривневые он не сказал. Про сумму на текущих счетах вообще не понял связи. То, что Минфин позанимал, он у себя не маринует, а выплачивает бюджетникам и в итоге оно на текущих счетах и оказывается. И что?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 20:55

moveton Зв'язок той, що без стогону практично задарма надають суму в десять раз більшу чим овдп фізиків, у користування банкам. Але якщо вирішать таритись валютою, а попит на готівкову виріс, то палива для росту курсу вистачить.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:33

  Ой+ написав:Shaman Які викривлення? Написано ж, що не тільки %, а і тіла кредиту. Той же МВФ отримує не тільки %, а і тіло.

я кажу загалом про текст допису - акценти розставлені саме так. критичні лише відсотки - а погашення тіла - це лише перекредитування. з цим бавляться багато й фірми, й держави
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12093
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:59

  orest написав:

Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час…

Завжди є сенс (не зміст), навіть якщо ніхто не читає;).
Зовнішні ознаки визнання - не ознака якості роботи, ознака роботи піарників/везіння;)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:24

Так Шаман же написав
1 Всього виплатили 25 млрд
З них 8,3 млрд % ( тобто ТЕ що ВИ вважаєте виплачено даремно , бо ТІЛО то в нас постійно росте... тобто віддали 17 тіла+8 %... назад взяли 20 і так далі....
2 8 млрд % з 253 млрд тіла.... трошки більше 3% РІЧНИХ і це разом з комерційними ... тобто МВФ давав взагалі виходить під 1-2%....
Про які ДИКІ суми МВФ Ви розповідаєте, якщо по ОВДП скільки 16%... а долар виріс на скільки ? на 10%... тобто ті хто не МВФ ті отримали в 2-3 рази більше
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28227
З нами з: 15.01.09
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 07:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:8 млрд % з 253 млрд тіла.... трошки більше 3% РІЧНИХ і це разом з комерційними ... тобто МВФ давав взагалі виходить під 1-2%....
Про які ДИКІ суми МВФ Ви розповідаєте, якщо по ОВДП скільки 16%... а долар виріс на скільки ? на 10%... тобто ті хто не МВФ ті отримали в 2-3 рази більше

Читайте уважно мою цитату:
По валютним ОВДП українцям платять % наполовину менше чим МВФу.

Звідки фантазії про 1-2%?
МВФ оголосив виділення для України 5,94 млрд СПЗ (8,4 млрд доларів) протягом наступних чотирьох років за новою програмою EFF.
МВФ нам позичає рівно стільки грошей, скільки ми йому повернемо протягом дії нової програми.
Хоча ні, повернемо ми йому навіть більше. Справа в тому, що ми ще платитимемо досить щедрі проценти за тими новими кредитами. За 4 роки дії програми набіжить приблизно 1 млрд доларів.
Ставка за цим кредитом на сьогодні складає 6,1% річних. Це найвища ставка із усіх міжнародних кредиторів України. Це навіть вище, ніж Мінфін позичає сьогодні у валюті на внутрішньому ринку https://minfin.com.ua/ua/2025/12/02/163506406/

Так удвічі вища ставка за кредитом від МВФ ніж внутрішні валютні облігації чи ні?
Я не порівнюю ставку за гривневими позиками і валютними. Вважаю неправильним утримання курсової стабільності із нарощуванням всіляких виплат, що приведе рано чи пізно до обвалу, як це не раз вже було.
Якщо форумчани отримають дохід, то є шанс, що вони дадуть заробити підприємцям, а також бюджету через податки та мита.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 12067120681206912070
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3655, 3656, 3657
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36568 38832059
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 бер, 2026 15:39
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 219, 220, 221
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2200 13773849
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лют, 2026 10:40
budivelnik
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23819866
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15773)
24.03.2026 06:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.