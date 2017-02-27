Володимир Поперешнюк Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта) Держборг України сягнув $213 млрд! На його обслуговування — тобто просто для оплати тіла кредиту та відсотків — у 2025 році Україна витратила $25 млрд. Лише уявіть цю суму — це половина всіх податків, які збираються з українців! Тобто люди мають працювати половину свого часу лише для того, щоб повернути борги з відсотками. І, судячи з того, що уряд не планує зупинятися, а навпаки — прискореними темпами набирає нових кредитів, схоже, що незабаром українцям доведеться витрачати для цього весь свій час. Уряд потрапив у залежність від кредитів. Це — коли потрібно брати в борг, щоб повертати — а, точніше, відтягувати відповідальність за старі борги. https://nv.ua/ukr/opinion/podatok-na-ol ... 94051.html
тут є певні викривлення. на обслуговування боргу, а саме на сплату відсотків, в 2025 році витратили 357 ярдів грн або 8,3 ярди доларів. багато, але це лише 15% від дохідної частини. до війни було 10%. й хто головні отримувачі - так, НБУ та банки (в першу чергу державні). тому частково це перекладання грошей з кишені в кишеню держави. й ще форумчани, що інвестують в ОВДП
Ой+ написав:Shaman Які викривлення? Написано ж, що не тільки %, а і тіла кредиту. Той же МВФ отримує не тільки %, а і тіло.
Допустим, написано. Более интересно вошли ли в это обслуживание ОВГЗ с их сверхдоходностью. Потому, что если вошли, то много украинцев огорчатся, если начать платить меньше. И так вон уже не первый год стон, что доходность опять упала и нужно из ОВГЗ валить Насколько эти украинцы работающие - это дело тёмное.
Ой+ написав:moveton По валютним ОВДП українцям платять % наполовину менше чим МВФу. А що гривню утримують, то вже інші розрахунки. Майже трильйон грн на поточних рахунках взагалі значить, що за % не всі женуться.
По сравнению с чем расчёты по гривневым "другие"? Валютные - это небольшая часть внутреннего долга и ту Минфин уменьшает. Считал ли Поперешнюк гривневые он не сказал. Про сумму на текущих счетах вообще не понял связи. То, что Минфин позанимал, он у себя не маринует, а выплачивает бюджетникам и в итоге оно на текущих счетах и оказывается. И что?
moveton Зв'язок той, що без стогону практично задарма надають суму в десять раз більшу чим овдп фізиків, у користування банкам. Але якщо вирішать таритись валютою, а попит на готівкову виріс, то палива для росту курсу вистачить.
Так Шаман же написав 1 Всього виплатили 25 млрд З них 8,3 млрд % ( тобто ТЕ що ВИ вважаєте виплачено даремно , бо ТІЛО то в нас постійно росте... тобто віддали 17 тіла+8 %... назад взяли 20 і так далі.... 2 8 млрд % з 253 млрд тіла.... трошки більше 3% РІЧНИХ і це разом з комерційними ... тобто МВФ давав взагалі виходить під 1-2%.... Про які ДИКІ суми МВФ Ви розповідаєте, якщо по ОВДП скільки 16%... а долар виріс на скільки ? на 10%... тобто ті хто не МВФ ті отримали в 2-3 рази більше
Читайте уважно мою цитату:
По валютним ОВДП українцям платять % наполовину менше чим МВФу.
Звідки фантазії про 1-2%?
МВФ оголосив виділення для України 5,94 млрд СПЗ (8,4 млрд доларів) протягом наступних чотирьох років за новою програмою EFF. МВФ нам позичає рівно стільки грошей, скільки ми йому повернемо протягом дії нової програми. Хоча ні, повернемо ми йому навіть більше. Справа в тому, що ми ще платитимемо досить щедрі проценти за тими новими кредитами. За 4 роки дії програми набіжить приблизно 1 млрд доларів. Ставка за цим кредитом на сьогодні складає 6,1% річних. Це найвища ставка із усіх міжнародних кредиторів України. Це навіть вище, ніж Мінфін позичає сьогодні у валюті на внутрішньому ринку https://minfin.com.ua/ua/2025/12/02/163506406/
Так удвічі вища ставка за кредитом від МВФ ніж внутрішні валютні облігації чи ні? Я не порівнюю ставку за гривневими позиками і валютними. Вважаю неправильним утримання курсової стабільності із нарощуванням всіляких виплат, що приведе рано чи пізно до обвалу, як це не раз вже було. Якщо форумчани отримають дохід, то є шанс, що вони дадуть заробити підприємцям, а також бюджету через податки та мита.