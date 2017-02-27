Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 10:53

прям круглі цифри на міжбанку - долар 44, євро 51. оце напевне й є наші рівні на поточний момент - якщо не буде знову корегування євро/дол
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 11:43



Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 12:32

  Навуходоносор написав:
  orest написав:

Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час…

Завжди є сенс (не зміст), навіть якщо ніхто не читає;).
Зовнішні ознаки визнання - не ознака якості роботи, ознака роботи піарників/везіння;)

Дуже дякую, слушне зауваження. Клята радянська школа...
Щодо вчорашніх заяв про перемовини, мир, перемоги і реакцію світової економіки на ці заяви. Перемовини ідуть і це абсолютно логічно. Інша річ, що жодного позитивного варіанту домовленостей не видно.
Тим часом, окрім десантних кораблів з повним спорядженням, включаючи морських піхотинців, які вже майже на місці, кілька днів іде активне перекидання «чогось цікавого» геркулесами. Безперервним потоком ідуть десятки транспортних літаків з:
Форт Стюарт – третя піхотна дивізія з складу 18го повітряно-десантного корпусу армії США
Форт Брегг – база сил спецоперацій «Дельта», 82га дивізія повітряно-десантних військ
Форт Кемпбелл – 101ша повітряно-штурмова дивізія та 160тий авіаполк «Нічні сталкери»
Як казав Вінні Пух «єто жжжжж нєспроста». Своє бачення цілей я описував, іде їх досягнення. Ефективною наземна операція може бути тільки з залученням великих сил для відволікання уваги і тоді робота «скальпелями» в потрібних місцях. Дуже ефективною могла б бути участь Туреччини, але Трамп з Ердоганом не домовляться. Ердоган не проти розширити свій вплив не тільки на Сирію, але й на частину Ірану, де проживають азейбаржанці. Це б була вже відчутна частина «великої Тюркської імперії», фантомні болі якої не дають йому спати. Але Туреччина і так є важливим регіональним лідером, який не дуже влаштовує Вашингтон. США б радше бачили такими СА чи (і) ОАЕ, але ті заплили жирком і вже ні на що не здатні окрім соколиного полювання. Тому готують курдів але це зовсім не підходить Туреччині і дуже важко спрогнозувати реакцію турецької армії, коли Іран почнуть розчленовувати з допомогою курдів. Очікую в найближчі кілька днів не тільки інформації про візит Лукашенка у Вашингтон, але й серйозних зустрічей американських і турецьких політиків. Підозрюю, що США наважаться на початок наземної операції протягом найближчих днів (можливо 3 квітня). Реакція світових фінансових ринків і економік, думаю, зрозуміла. На крипту, золото, акції певних галузей чекають «американські гірки». Ну і два тижні відволікаючого інформаційного цунамі нам забезпечено.
Через особисту неприязнь Трампа і Зеленського та все більшу відразу світових лідерів до фактів корупції і мародерства в Україні, перемовини про особисті гарантії безпеки «квартального кодла» зайшли в глухий кут і викликають все більше нерозуміння і роздратування у світі (на носі оголошення результатів розслідування «справи інкасаторів» в Будапешті). Контакти з Ватиканом давно припинилися, зараз все тримається на контактах з Британською короною, але й там уже вималювався фініш (планшет не допоміг). Через це і не буде жодного прогресу і в переговорах між Києвом і москвою. Можливо вже й ніяких зустрічей не буде. В найближчі дні в росії буде оголошена мобілізація. Як це вплине – побачимо, однозначного бачення немає.
П.С. Спекулятивна складова цін на все буде далі зменшуватися, вихід в «кеш» продовжиться. Родина та близькі Трампа таки знаходять як заробити на подіях на БС, хоч і не в тих розмірах і не з тою інтенсивністю як планувалося :D
orest
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Звідки фантазії про 1-2%?
Якщо борг - 253 млрд
а відсотки по боргу - 8 млрд ...
то середня відсоткова ставка по боргу - 8/253*100%=3,16%
Так можливо є якісь МАЛЕНЬКІ суми під вищу ставку типу того що Ви описали
5,94 млрд СПЗ (8,4 млрд доларів=3% суми кредиту) дають під 6,1% річних.....
Але кричати караул на підставі того що 3% дали під 6% річних , в той час коли 97% виходять під 3% річних - якось не логічно... щоб не сказати - маразматично.
budivelnik
