Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ажіотаж на міжбанку трохи припав. на цьому тижні щоденні інтервенції повернулися до рівня 175 млн дол.

й головне, трохи менше стало палива. кількість безготівки зменшилася. це сталося трохи раніше, але зараз рівень складає 840 ярдів грн. це на 100 ярдів грн менше, ніж в середині лютого. на початку березня було близько 900 ярдів грн.

курс євро/дол теж деякий час рухається в діапазоні 1,14-1,16. тому очікую, що рівні долару та євро будуть 43,5-44,2 та 50,5 - 51,2 відповідно

до чергового форс-мажору, що останнім часом трапляються регулярно :oops:
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 14:51

Поздравляю обитателей валютной ветки с профессиональным праздником - Днём Доллара!
Сибарит
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 16:51

  Сибарит написав:Поздравляю обитателей валютной ветки с профессиональным праздником - Днём Доллара!

А коли день Гривні?
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 17:02

  vitaxa2006 написав:
  Сибарит написав:Поздравляю обитателей валютной ветки с профессиональным праздником - Днём Доллара!

А коли день Гривні?

2 сентября
Сибарит
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 18:00

  Сибарит написав:Поздравляю обитателей валютной ветки с профессиональным праздником - Днём Доллара!

щось інтернет підкидає, що день долара - й 1 квітня, й 6 липня, й 8 серпня. :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 18:11

  Shaman написав:
  Сибарит написав:Поздравляю обитателей валютной ветки с профессиональным праздником - Днём Доллара!

щось інтернет підкидає, що день долара - й 1 квітня, й 6 липня, й 8 серпня. :lol:

Праздников много не бывает 😁

Уточню, сегодня день $
Сибарит
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2026 18:14

  Shaman написав:щось інтернет підкидає, що день долара - й 1 квітня, й 6 липня, й 8 серпня. :lol:

Там нужно следить за руками потому, что ещё и годы сильно разные. 1 апреля - день рождения знака $. 6 июля через 7 лет - принятие решения, что основной валютой США будет доллар... В общем, каждый день нет повода не выпить 8)
moveton
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2026 06:04

  Shaman написав:державний борг чималий. й звісно зріс під час війни. один з варіантів розвитку подій
Вікно для переговорів відкрите. Потім умови для нас стануть гіршими

І що ж такого пише автор?
Повне обслуговування разом із погашенням тіла — $26,6 млрд, або 42% всіх власних доходів бюджету — тих, що держава збирає всередині країни. Майже кожна друга гривня, яку держава збирає з економіки, іде сьогодні кредиторам.

Фактично то саме його прогноз на 2026 р., що я цитував за 2025 р, як уже здійснений факт і що ви заперечували під активне плюсування форумчан, типу це байка, нічого страшного, йде перепозичування. Цього звичайно мають більше боятися кредитори, ну і внутрішні інвестори також можуть в один момент зрозуміти що їхній портфель схуд, або взагалі не відкривається. Але думка про кредити і про те що це не зовсім гут якось непопулярна, далі продовжують привілейовані співгромадяни декларувати отримані з державної годівниці мільйони чи десятки мільйонів грн. за 2025 р. Депозити та ОВДП ростуть небаченими для мирного часу темпами, ні про яку реальну економію видатків навіть не йдеться, а навпаки, впроваджуються все нові видатки. Чимось внутрішня економічна ситуація і її сприйняття нагадує 2019 р., далі в разі чого не дивуйтеся.
Наразі японці підкинули грошенят:
з лютого 2022 року бюджетна допомога від Японії перевищила 10,7 млрд доларів – це другий показник серед країн та четвертий серед усіх донорів. Із цієї суми понад 2,7 млрд доларів надано у формі грантів. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34565.html

8 млрд. вони надіються, що будуть повернені?
Ой+
  Ой+ написав:
  Shaman написав:державний борг чималий. й звісно зріс під час війни. один з варіантів розвитку подій
Вікно для переговорів відкрите. Потім умови для нас стануть гіршими

І що ж такого пише автор?
Повне обслуговування разом із погашенням тіла — $26,6 млрд, або 42% всіх власних доходів бюджету — тих, що держава збирає всередині країни. Майже кожна друга гривня, яку держава збирає з економіки, іде сьогодні кредиторам.

Фактично то саме його прогноз на 2026 р., що я цитував за 2025 р, як уже здійснений факт і що ви заперечували під активне плюсування форумчан, типу це байка, нічого страшного, йде перепозичування. Цього звичайно мають більше боятися кредитори, ну і внутрішні інвестори також можуть в один момент зрозуміти що їхній портфель схуд, або взагалі не відкривається. Але думка про кредити і про те що це не зовсім гут якось непопулярна, далі продовжують привілейовані співгромадяни декларувати отримані з державної годівниці мільйони чи десятки мільйонів грн. за 2025 р. Депозити та ОВДП ростуть небаченими для мирного часу темпами, ні про яку реальну економію видатків навіть не йдеться, а навпаки, впроваджуються все нові видатки. Чимось внутрішня економічна ситуація і її сприйняття нагадує 2019 р., далі в разі чого не дивуйтеся.
Наразі японці підкинули грошенят:
з лютого 2022 року бюджетна допомога від Японії перевищила 10,7 млрд доларів – це другий показник серед країн та четвертий серед усіх донорів. Із цієї суми понад 2,7 млрд доларів надано у формі грантів. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34565.html

8 млрд. вони надіються, що будуть повернені?

основна ідея статті зовсім про інше. але автор використовує той самий підхід, щоб теж посилити враження. витрати на обслуговування треба рахувати відсотки окремо, тіло окремо.
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 11:17

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

«Нові реалії, спровоковані війною в Ірані»: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку
Модератор
