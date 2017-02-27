Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 22:07

  Vadim_ написав:вопрос ко всем гуру и єкспертам , какой курс будет послезавтра ? :mrgreen:

це питання до казкарів. жоден адекватний експерт точний курс прогнозувати не буде...
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 12:30

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

ПОПИТ НА ГОТІВКОВУ ВАЛЮТУ ПО РЕГІОНАМ УКРАЇНИ

За результатами 1го кварталу 2026 року найбільший попит на готівкову валюту традиційно формується зі сторони Київа - 27% від загальної кількості готівкової валюти було куплено саме тут.
Львівська та Київська області на другому та третьому місцях рейтингу з часткою по 8%. Ще 7% готівкової валюти купують в Одеській області й 6% у Дніпропетровській області.
Не секрет, що саме в березні попит полетів вгору. Й на другому графіку видно як змінуювалась річна динаміка по основним регіонам.

Взагалі за 1кв26 до 1кв25 річна попит на готівкову валюту населення змінився наступним чином:
- Київ зниження на -2,6%
- Львівська обл - 0%
- Київська обл - +12,1%
- Одеська +2,4%
- Дніпропетровська обл падіння на -16,6%
- Харкіська обл +4,6%

Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 12:53

2ZeMoon

після підтримки курсу на Великдень заробітчанськими нікомунепотрібними курс обміну бере нові висоти
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 14:20

  Vadim_ написав:вопрос ко всем гуру и єкспертам , какой курс будет послезавтра ? :mrgreen:

Что то знали?
После праздников ракета взлетает. А если еще Ормуз заиграет новыми красками ...
Двойную вершину нарисуем ли.

Райф продает евро 52.62 :shock:
2-3 дня назад Пумб продал по 51 :)
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 17 кві, 2026 14:39, всього редагувалось 3 разів.
Proofy
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 14:30

Кто же там так тарится в Харькове, учитывая, что переселенцы добавились :roll:
Proofy
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:10

  Proofy написав:Кто же там так тарится в Харькове, учитывая, что переселенцы добавились

Економлять на комуналці:
Харків накопичив комунальні борги на 44 мільярди posting.php?mode=reply&f=4&t=3606
"Харків комуністичний". Як Терехов будує політику на боргах за електрику та газ
https://epravda.com.ua/power/harkivski- ... zi-820189/
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 18:28

Кому я винен - всім пробачаю

Україна та Група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом.
Угода передбачає перенесення платежів, що мали бути сплачені у період з лютого 2026 року. Обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Цей термін узгоджується з програмою Міжнародного валютного фонду. Після завершення цього періоду, у 2035–2039 роках, Україна здійснюватиме виплати рівними піврічними платежами. Умови також передбачають капіталізацію відсотків.
https://delo.ua/news/ukrayina-vidtermin ... di-463981/
Отже, ту-зе-мун має пригальмувати.
fler
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 20:50

  Дюрі-бачі написав:В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше

Ага, клієнти купляють МЕНШЕ, найманим працівникам треба платити БІЛЬШЕ, але власник, що з цим стикається, чомусь у вас тут в шоколаді за цим розкладом :)
sergey_sryvkin
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 09:54

Панове, що трапилося? Чого бакс так різко почав рости? Він же падав, та й у світі він зараз у ведмежій фазі.
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 10:27

  vitaxa2006 написав:Панове, що трапилося? Чого бакс так різко почав рости? Він же падав, та й у світі він зараз у ведмежій фазі.

Це не до нас питання. Питайте в НБУ.
«Жираф большой — ему видней» (с)

ПС: Будь який короткометріновий прогноз курсу в степах України в даний час - це гадання на кавовій гущі.
Довгостроковий прогноз - незмінний. Повільна девальвація (переважно) із періодами затишшя (переважно) та періодами кратної девальвації (іноді в моменти криз).
