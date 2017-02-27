За перший квартал 2026 року товарообіг України склав $33,5 млрд, при цьому від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило $13,3 млрд.
Протягом січня-березня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $23,4 млрд, а експортували з України — на $10,1 млрд
це шлях в нікуди. й це лише один квартал. за рік це більше 50 ярдів дол. треба терміново вирівнювати сальдо балансу, й планова контрольована девальвація - один з очевидних засобів. я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.
Поки грошей наливають досхочу, то можна не робити девал, бо це веде до зубожіння населення, між іншим. Крім того, це посилює відплив капіталу, зростання цін на імпорт і обслуговування боргів у валюті стає дорожчим. Не виключено, що партнери, які наливають, ставлять і вимоги щодо того і сього.
Я б сказав навіть ДУЖЕ добре.... Виділили 90 млрд , з яких 30 млрд в тил , 60 млрд на зброю В першому кварталі мінус 13 млрд.... Тобто за рік буде мінус 52 при тому що отримали 90? Як на мене - все нормально , хоча погоджуюсь що всі 90 в цю формулу можливо й не можна враховувати. Але навіть якщо 30 (тих які в тил) то ще 3 квартали по 10 млрд вже є...тобто на кінець РОКУ буде мінус 22 млрд( це якщо враховуємо тільки 30 а не 90)
Насколько знаю, эти 90 млрд. - с выплатой за 2 года, и с учетом ранее мной написанного здесь - не думаете ли Вы, что шумиха вокруг них - чисто "замолаживание" внутренней публики, мол, "все хорошо в королевстве Датстком", подготовка к осенним выборам?! "Гречка" в виде 1 и 1,5 тыс. выплат, доплат социально-незащищенным, кэшбэков - достаточный аргумент в пользу этой версии.
Для мене найбільша загадка, це як "гречка та кешбеки" можуть допомагати на виборах... Я б ту владу, що пропонує мені гречку та кешбеки, гнав би ссаними тряпками і голосував би за кого завгодно, але проти неї... навіть отримавши гречку.
Не ризикну сперичатись з Вашою думкою Просто приведу як контраргумент -свою 1 Гроші нам дає ЗАХІД 2 На моє тверде переконання Хто платить гроші-той замовляє музику А раз так, то виплата грошей дається УКРАЇНІ для того , щоб вона ЗАХИЩАЮЧИ СВОЇ ІНТЕРЕСИ , одночасно захистила і інтереси Заходу. 3 І от тут виникає питання А де в інтересах захисту- збереження саме Зеленського ?
budivelnik написав:тут інфляція почнеться після того як бюджетники отримавши вищі доходи йдуть на ринок товарів/послуг бажаючи перетворити папірці в реальні товари/послуги...
Це якщо ринок закритий, а якщо відкритий, то ніякої інфляції не буде, а буде ріст імпорту і погіршення платіжного балансу
Свої гроші ви можете надрукувати - тоді кількість грошей на ринку збільшується і їх стає більше на одиницю товару... тобто інфляція Як би Ви не відкривали/закривали власний ринок - друк ваших грошей змінить вартість ваших грошей до отовару під назвою валюта.. А просто дати вам гроші щоб ви їх прожерли купивши за ці дані гроші товари тієї країни яка гроші дала.. Який резон тоді цій країні давати Вам? Якщо вони вже надрукували то їх використають самі навіщо вас годувати? де віддача для того хто дає?
Тому ще раз Те на що ви молитесь Називається ШАХРАЙСТВО і чим розвинутіша країна-тим швидше вона побачить де ви мухлюєте. звідси висновок якщо хтось щось дасть - то це буде африканда і то так як вони ще більші шахраї ніж ви хочете перетворити українців- то африканда розповідаючи що дає - сам щось відбере.
Дюрі-бачі написав:Так це і є одним із основних завдань влади:
Давайте без глобальних завдань Почніть з малого Переконайте сусідів циган що вони повинні частку краденого віддавати вам просто так бо так ви хочете. Потім переходьте на наступний рівень Займіть крісло голови ОСББ і здані внески роздайте, а районну владу переконайте що вона має відремонтувати ваше житло потім перейдете в районну владу і будете вимагати від України, а далі ООН і Галактична Рада....