Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:23

  Миша-клиент написав:
  vitaxa2006 написав:Хлопці, скажіть, а чого у банках такий маленький курс на купівлю долара? Треба було велику суму продати, щоб віддати гривню по курсу НБУ, а як подивився на курси, то офігів: отп 43,55, приват 43,50, решта теж такі. А треба було найближче до 43,97 здати. Навіть, у рандомному гуртовому обміннику в інтернеті запропонували курс 43,65.
Чого так? У минулому році була така сама задача, так курси на прийомку були набагато ближче до курсу НБУ, а у гуртових обмінниках, навіть дуже наближені.


Сегодня - в сетевой обменке курс приема был выше 1,18 баксов за евро ("блумберг" светит 1,1755). Думаю, что не только НБУ переориентировался на евро, но и банки и обменки - также, ориентируясь на спрос клиентов, родычи которых в массе своей именно в Европе осели и потребуют финансовой подпитки.

та тут много многооборотных
Vadim_
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 23.05.14
Подякував: 667 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 07:04

Що буде з курсом в такому разі?

А це вже дууууууже цікаво : «Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению», — заявил Путин. :)

Американські букмекери оцінюють ймовірність припинення вогню в Україні у 2026 році майже в 100%

Для порівняння, ще напередодні цей показник становив близько 28%.

Василь-Рівне
Повідомлень: 6122
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7089 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 07:12

  Василь-Рівне написав:Американські букмекери оцінюють ймовірність припинення вогню в Україні у 2026 році майже в 100%

Есть возможность нехило подняться на обратной ставке? Только стоит вначале ознакомиться, что они называют "прекращением огня":
This market will resolve to "Yes" if there is an official ceasefire agreement, defined as a publicly announced and mutually agreed halt in military engagement, between Russia and Ukraine by December 31, 2026, 11:59 PM ET.

If the agreement is officially reached before the resolution date, this market will resolve to "Yes," regardless of whether the ceasefire officially starts afterward.
moveton
Повідомлень: 7000
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 07:40

  moveton написав:Есть возможность нехило подняться на обратной ставке?

Ні просто для мене закінчення війни це велика радість я тут не за гроші думаю - зовсім інше в душі
Василь-Рівне
Повідомлень: 6122
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7089 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 13:05

moveton
Ще трішки інфи : Війна в Україні дійсно близька до завершення? Акції великих оборонних компаній різко «летять каменем донизу», а інвестори масово покидають прибуткові активи

Найбільший обвал акцій фіксується у виробників дронів — акції AeroVironment впали у понад 2 (!) рази. Збитків зазнає і компанія-гігант Lockheed Martin, яка випускає HIMARS. Вона також втратила близько 25% вартості всього за декілька місяців.

Як стверджують аналітики, ринок вже не ставить ставку на продовження ескалації і закладає ціни в можливе завершення війни.

Василь-Рівне
Повідомлень: 6122
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7089 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 16:42

Василь-Рівне та просто очікують, що всі підуть на карантин від Хантавірусу
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6175
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 19:18

  Василь-Рівне написав:Як стверджують аналітики, ринок вже не ставить ставку на продовження ескалації і закладає ціни в можливе завершення війни.

Или на то, что оружие будут клепать более другие компании? Что до Полимаркета, то в их формулировке по той ставке война вчера уже закончилась, а не только ожидают, что почти наверняка скоро закончится. Это и есть тот рывок к 100% вероятности:
Outcome proposed: Yes
No dispute
Final outcome: Yes

Только что-то радости от такого завершения не видать даже на самом Полимаркете, а народ в каментах называет их нехорошими словами и грозится коллективно в суд подавать.
moveton
Повідомлень: 7000
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
 
