vitaxa2006 написав:Хлопці, скажіть, а чого у банках такий маленький курс на купівлю долара? Треба було велику суму продати, щоб віддати гривню по курсу НБУ, а як подивився на курси, то офігів: отп 43,55, приват 43,50, решта теж такі. А треба було найближче до 43,97 здати. Навіть, у рандомному гуртовому обміннику в інтернеті запропонували курс 43,65. Чого так? У минулому році була така сама задача, так курси на прийомку були набагато ближче до курсу НБУ, а у гуртових обмінниках, навіть дуже наближені.
Сегодня - в сетевой обменке курс приема был выше 1,18 баксов за евро ("блумберг" светит 1,1755). Думаю, что не только НБУ переориентировался на евро, но и банки и обменки - также, ориентируясь на спрос клиентов, родычи которых в массе своей именно в Европе осели и потребуют финансовой подпитки.
This market will resolve to "Yes" if there is an official ceasefire agreement, defined as a publicly announced and mutually agreed halt in military engagement, between Russia and Ukraine by December 31, 2026, 11:59 PM ET.
If the agreement is officially reached before the resolution date, this market will resolve to "Yes," regardless of whether the ceasefire officially starts afterward.
moveton Ще трішки інфи : Війна в Україні дійсно близька до завершення? Акції великих оборонних компаній різко «летять каменем донизу», а інвестори масово покидають прибуткові активи
Найбільший обвал акцій фіксується у виробників дронів — акції AeroVironment впали у понад 2 (!) рази. Збитків зазнає і компанія-гігант Lockheed Martin, яка випускає HIMARS. Вона також втратила близько 25% вартості всього за декілька місяців.
Як стверджують аналітики, ринок вже не ставить ставку на продовження ескалації і закладає ціни в можливе завершення війни.
Василь-Рівне написав:Як стверджують аналітики, ринок вже не ставить ставку на продовження ескалації і закладає ціни в можливе завершення війни.
Или на то, что оружие будут клепать более другие компании? Что до Полимаркета, то в их формулировке по той ставке война вчера уже закончилась, а не только ожидают, что почти наверняка скоро закончится. Это и есть тот рывок к 100% вероятности:
Outcome proposed: Yes No dispute Final outcome: Yes
Только что-то радости от такого завершения не видать даже на самом Полимаркете, а народ в каментах называет их нехорошими словами и грозится коллективно в суд подавать.
vitaxa2006 написав:Хлопці, скажіть, а чого у банках такий маленький курс на купівлю долара? Треба було велику суму продати, щоб віддати гривню по курсу НБУ, а як подивився на курси, то офігів: отп 43,55, приват 43,50, решта теж такі. А треба було найближче до 43,97 здати. Навіть, у рандомному гуртовому обміннику в інтернеті запропонували курс 43,65. Чого так? У минулому році була така сама задача, так курси на прийомку були набагато ближче до курсу НБУ, а у гуртових обмінниках, навіть дуже наближені.
Сегодня - в сетевой обменке курс приема был выше 1,18 баксов за евро ("блумберг" светит 1,1755). Думаю, что не только НБУ переориентировался на евро, но и банки и обменки - также, ориентируясь на спрос клиентов, родычи которых в массе своей именно в Европе осели и потребуют финансовой подпитки.
та тут много многооборотных
Не понял коммент: что именно сдавать - выбираю по курсу, руководствуясь принципом брокеров (сдаю дорогую валюту, в том случае - еще и переоцененную).
Данило Гетманцев - Голова фінансового комітету ВРУ
У 2026 році за кордон можуть виїхати близько 0,2 млн українців. Водночас повернутися у 2027 році можуть всього лише 0,1 млн українців, а у 2028 році – повернутися можуть 0,5 млн – прогноз щодо чистої міграції в інфляційному звіті НБУ за квітень.
За оцінками НБУ, українці повертатимуться додому, оскільки безпекові ризики зменшаться, а загальна економічна ситуація в Україні покращиться. В результаті через високий попит на кадри має скорочуватися безробіття: у 2026 році показник буде на рівні 10,2%, у 2027 – 9,3%, у 2028 – 9%. Все це поступово вплине і на щорічне зростання зарплати. Зокрема, наразі мінімальна зарплата складає 8647 грн, у 2027 році має досягти відмітки в 9374 грн, а у 2028 році – 9997 грн.
Реальна зарплата теж зростатиме: цьогоріч – на 11,6%, у 2027 – на 7,1%, у 2028 – на 5,8%. До речі, квітневий прогноз НБУ щодо зростання реальної зарплати трохи оптимістичніший за січневий. Тоді регулятор очікував, що у 2026 році реальна зп в Україні зросте на 7,6%, у 2027 – на 6,2%, у 2028 – на 5,9%.
🔹За даними Євростату, наприкінці березня 2026 року в ЄС перебували 4,33 млн українців зі статусом тимчасового захисту, що менше на 1,6% (або -68,9 тис. осіб) ніж у лютому.
Загалом у березні 2026 року профіль українського мігранта виглядав так: жінки становили 43,3%, неповнолітні – 30,1%. Найбільше українців проживає у Німеччині (1,3 млн осіб), Польщі (961,4 тис.), Чехії (379,8 тис.).
🔸Протягом квітня кількість українців із тимчасовим захистом зросла у 14 країнах, а зменшилась – у 13. Зокрема, в Німеччині відповідний статус отримали 7 480 осіб, в Іспанії – 2 665 осіб, в Румунії – 2 125 осіб. Тим часом негативна статистика спостерігалась в Італії (-30 365 осіб), в Чехії (-19 810 осіб), в Фінляндії (-8 080 осіб). До речі, в Італії понад 30 тис. українців залишились без статусу через закінчення його дії та необхідність щорічного поновлення дозволів.