У 2026 році за кордон можуть виїхати близько 0,2 млн українців. Водночас повернутися у 2027 році можуть всього лише 0,1 млн українців, а у 2028 році – повернутися можуть 0,5 млн – прогноз щодо чистої міграції в інфляційному звіті НБУ за квітень.За оцінками НБУ, українці повертатимуться додому, оскільки безпекові ризики зменшаться, а загальна економічна ситуація в Україні покращиться. В результаті через високий попит на кадри має скорочуватися безробіття: у 2026 році показник буде на рівні 10,2%, у 2027 – 9,3%, у 2028 – 9%. Все це поступово вплине і на щорічне зростання зарплати. Зокрема, наразі мінімальна зарплата складає 8647 грн, у 2027 році має досягти відмітки в 9374 грн, а у 2028 році – 9997 грн.Реальна зарплата теж зростатиме: цьогоріч – на 11,6%, у 2027 – на 7,1%, у 2028 – на 5,8%. До речі, квітневий прогноз НБУ щодо зростання реальної зарплати трохи оптимістичніший за січневий. Тоді регулятор очікував, що у 2026 році реальна зп в Україні зросте на 7,6%, у 2027 – на 6,2%, у 2028 – на 5,9%.🔹За даними Євростату, наприкінці березня 2026 року в ЄС перебували 4,33 млн українців зі статусом тимчасового захисту, що менше на 1,6% (або -68,9 тис. осіб) ніж у лютому.Загалом у березні 2026 року профіль українського мігранта виглядав так: жінки становили 43,3%, неповнолітні – 30,1%. Найбільше українців проживає у Німеччині (1,3 млн осіб), Польщі (961,4 тис.), Чехії (379,8 тис.).🔸Протягом квітня кількість українців із тимчасовим захистом зросла у 14 країнах, а зменшилась – у 13. Зокрема, в Німеччині відповідний статус отримали 7 480 осіб, в Іспанії – 2 665 осіб, в Румунії – 2 125 осіб. Тим часом негативна статистика спостерігалась в Італії (-30 365 осіб), в Чехії (-19 810 осіб), в Фінляндії (-8 080 осіб). До речі, в Італії понад 30 тис. українців залишились без статусу через закінчення його дії та необхідність щорічного поновлення дозволів.