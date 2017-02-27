Додано: Чет 21 тра, 2026 10:39
Vert написав:
Аукцион ОВГЗ 12 мая 2026
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) - 641, 4 млн. грн.
Погашение ОВГЗ 13 мая 2026
11 069, 236 млн. грн. + купон
Аукцион ОВГЗ 19 мая 2026
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) - 2 315,1 млн. грн.
Погашение ОВГЗ 20 мая 2026
14 473, 251 млн. грн. + купон
За две недели минус 22 585,987 млн. грн. ОВГЗ в обороте.
Что происходит?
Щодо ОВДП погоджуюся з коментарем Сибарита. Можу тільки додати те, що всі фінансові операції в Україні та довкола знаходяться під посиленим контролем фін моніторингів та розвідок провідних країн світу. Певні «інвестори» обмежені у витратах, з однієї сторони, і гостро потребують «відмитих» ресурсів, з іншої сторони. І «щоб два рази не вставати». Кілька слів про бачення результатів візиту пуйла в Пекін.
Воєнний конфлікт росії з Європою станеться тільки тоді, коли цього захоче Сі. А тут багато питань. Пекін чудово розуміє, що психічний стан Трампа змусить діпстейт усувати його від влади вже дуже скоро і ситуація в США, і з позицією США у світі, дуже скоро почне мінятися. Китай став впевнено і надовго на дорогу протистояння з США. А от з Європою, в першу чергу, як з чи не найбільшим ринком збуту, можна "дружити". Не раз наголошував на цьому і на тому, що Китаю потрібна ціла і процвітаюча Європа, а не депресивна з купами москальських фекалій в бібліотеках Праги, Відня і тд. Перші коментарі і оцінки візиту пуйла в Пекін говорять про те, що Сі вирішив перехопити ініціативу у США щодо успішного арбітражу та врегулювання світових конфліктів. З іншої сторони, Китаю необхідна максимальна кількість своїх ресурсів зараз в максимально ліквідному стані і розбазарюватися на недолугих "завойовників" з довкола московських боліт вони не готові (фінансування мобілізації в рашистії не буде, максимум десь на половину від планів кремляді).
З нафтою і газом в Європі все ок. Тим більше, слабка росія дає можливість тюркському світу використовувати Кавказ і регіони поруч в економічному і логістичному плані так, як їм треба. Азербайджан, Казахстан і тд час даремно не втрачають прямо зараз.
Псля демаршу США щодо Тайваню, Китайська Республіка (саме так Тайвань називає себе), шукає терміново нових союзників. І тут альтернативи крім Великої Британії, Франції, Німеччини та Канади (яка натякнула про можливість вступу в ЄС) не особливо є. І поле для «бартеру» просто величезне. Тайвань може отримати підтримку, в тому числі озброєнням, а європейська економіка провідну електроніку. «Несподівано» Мерц запропонував надати Україні статус «асоційованого члена ЄС» як проміжний етап до вступу (про вагу ЄС+ЗСУ писав в попередньому дописі).
Але спостерігаємо. США відхилили пропозицію Китаю вивезти іранський уран в росію (вже раз хімічну зброю з Сирії вивозили, досвід є), Іран відмовляється від пропозицій США, Бібі Нетаньяху треба не потрапити в суд а потім в цугундер за корупційні і фінансові злочини. Тому ситуація хитка. Ніхто зараз не має вагомої переваги для блискавичної перемоги чи ресурсів, щоб перетиснути вдовгу. Нахабність і неочікуваність може дати результат. Або всім треба буде повідповзати в нори... А поки в Ізраїлі масово відміняють авіарейси, повним ходом почався призив резервістів зв'язаних з авіацію....все вказує на початок військових дій США та Ізраїлю.
Додано: Чет 21 тра, 2026 15:05
З’явилися розмови про те, що скоро ми почнемо отримувати транші допомоги в 90 млрд євро від ЄС і гривня почне зміцнюватися бо виростуть ЗВР, валюти стане багато і тд. Пару думок про найголовніше. Теперішній курс ЖОДНИМ ЧИНОМ не залежить від розмірів ЗВР. Тим більше, що з виділеної "допомоги" в 90 млрд 60 піде на озброєння з за кордону без жодного впливу на ЗВР чи внутрішню економіку або фінанси. З чисто економічних фундаментальних чинників на курс впливає торгівельний і платіжний баланс. Платіжний баланс спробували внормувати з огляду на стан і прогнози кінця минулого року. Але ситуація динамічно змінюється. Якщо навіть винести трати на війну за дужки, то залишається реальна економіка, яка падала весь перший квартал. Зараз ніби б можна було очікувати покращення ситуації через теоретичний ріст експорту с/г продукції і копалин та металургійної, але маємо "вибрики" погоди, погіршення логістичних можливостей. Крім того, маємо погіршення торгівельного балансу і через ріст імпорту (ріст потреби в енергоносіях: газ і електроенергія та ріст вартості енергоносіїв понад величини, з яких виходили, формуючи внутрішній бюджет 2026 та розміри зовнішньої допомоги на 2026). Крім того, маємо інфляцію, більшість якої ми імпортуємо через ріст світових цін на енергоносії, полімери, хімічну продукцію і тд. Щоб хоч якось зменшити імпорт ширнепотребу НБУ буде змушений і далі девальвувати грн. Крім цих елементарних фундаментальних чинників є ще попит на валюту, який формується окремо від погіршення платіжного балансу як на сіро-чорному ринку так і на міжбанку і тут теж не виглядає на те, що цей попит буде падати.
А окрім економіки є ще й безпеково-політичні чинники. Вся зовнішня фінансова допомога чи позики обростають додатковими умовами і зобов’язаннями (з очевидних причин і краще не буде). Не всі вимоги хочуть чи можуть задовільнити, тому можуть бути затримки у виділенні коштів. Країна в стані політичного і законотворчого колапсу. Абсолютно не зрозуміло що буде за тиждень-два чи місяць на: Близькому Сході (а отже й цінами і наявністю енергоносіїв, крос курсом ойро/бакс), з мобілізацією в параші, з можливою агресією проти країни (країн) НАТО чи (і) ЄС ect.
Додано: Чет 21 тра, 2026 15:10
orest написав:
. Щоб хоч якось зменшити імпорт ширнепотребу НБУ буде змушений і далі девальвувати грн.
Навіщо це робити поки є ЗВР?
Я розумію вирівнювання балансу при пустому ЗВР, але навіщо це робити поки є запаси для утримання курсу?
Додано: Чет 21 тра, 2026 16:47
vitaxa2006 написав:
Штати запустили друкарський верстат та заливають світ баксом?
Лікбез на пальцях....
1 Кількість надрукованих баксів у світі- звичайно має якийсь вплив на доллар.... але в свою чергу додатковий друк частково компенсується збільшенням кількості товарної маси , яку обслуговує доллар
2 При цьому
В кожній країні є якесь СВОЄ співвідношення між частками товарної маси яка обслуговується долларом і кількістю долларів...
От і виходить
Якщо ( до отримання нами кредиту в 90 млрд) кількість доларів зменшувалась... ціна в доларах ... ПАДАЛА на одиницю товару який оцінюється в доларах
Кількість доларів зростає ( або зменшується обєм товарної маси яка обслуговується доларом) ціна РОСТЕ..
і ці цикли падіння /росту прямо не корелюють з світовими тенденціями а мають якісь свої бзіки.
Додано: Чет 21 тра, 2026 16:51
vitaxa2006 написав:
Квартири у новобудовах у Києві, ціна у баксах виросла з початку року на 15-20% (!!) Техніка так само.
В долларовой инфляции (рост цен - это инфляция, а не девальвация) нет ничего редкостного. Она присутствует всегда, замедляясь или ускоряясь.
А вот оценивать инфляцию по отдельным рынкам, особенно далёким от эмитента, совершенно некорректно.
Изменение цены потребительской корзины в США очень слабо коррелирует с нашим рынком недвижимости. У нас слишком много проблем, которые провоцируют рост цен. Да и в мире техника дорожает из-за дефицита электроники, вызванного бумом искусственного идиотизма.
Впрочем, могу согласиться с тем,что сбережения в любой валюте, не приносящие дохода, со временем обесцениваются. Так работает общепринятая экономическая модель. Это тоже не аномалия, а правило.
Додано: Чет 21 тра, 2026 16:56
vitaxa2006 написав:
Квартири у новобудовах у Києві, ціна у баксах виросла з початку року на 15-20% (!!) Техніка так само. Для порівняння, у минулому році знайомий продав 1к квартиру у будинку 2018 року за 60к. Сьогодні, через 10 місяців така сама у цьому будинку вже коштує 70-75к (!!).
В Україну заходить валюта у більших к-ях ніж до повномасштабної війни і багато її попадає пересічним та не дуже громадянам, трохи валюти іде на це:
orest написав:
. імпорт ширнепотребу
А от як заощадження валюта поглинається в першу чергу бетоном, так як ринок акцій близько плінтусу. Ну а оскільки ліквідної нерухомості стає менше, то і ціни відповідно ростуть в темпі.
