vitaxa2006 написав:Прочитав сьогодні, що великі інвестори та фонди країн ЄС починають масово виходити з долара на користь інших активів. Переносять заощадження з бакса в економіку країн Південної Азії. Хоча, бакс, вже неодноразово ховали, але мені щось здається, що завдяки рудій мавпі, ми встигнемо це побачити на своєму віці....
а куди саме конкретно? будь-який ринок, куди перенесуть таку кількість грошей тут же створить бульбашку...
vitaxa2006 написав:Держборг США зараз майже 40 трлн. Це багато? До 100 трлн. ще будуть накачувати.
Інтерв’ю Даліо для The New York Times, яке озаглавлене «Легендарний інвестор про те, як запобігти прийдешньому «серцевому нападу» в Америці. https://enovosty.com/uk/world-ukr/full/ ... tryuyetsya Мільярдер, засновник Bridgewater Associates, посилює свою тривогу, стверджуючи в нещодавній бесіді з Россом Даутхатом з The New York Times, що США вступають у період «великої турбулентності», настільки серйозної, що через п’ять років країна стане «майже невпізнанною». Він описує прийдешню епоху як «проходження через часову петлю» — фраза, яка точно відображає, наскільки дезорієнтуючими та стрімкими можуть бути ці перетворення. Наразі США витрачають приблизно 7 трильйонів доларів на рік, отримуючи при цьому близько 5 трильйонів доларів доходу — розрив, через який федеральний уряд щотижня виплачує мільярди доларів на обслуговування боргу, а борг країни приблизно в шість разів перевищує її доходи. Він порівнює ситуацію з «утворенням б***» в артерії: серцевого нападу поки немає, але фінансова «МРТ» країни вказує на те, що він неминучий, якщо витрати не будуть скорочені. Насправді Даліо занизив суму, яку США платять у вигляді відсотків щотижня: Фонд Пітера Г. Петерсона повідомляє, що у 2025 році США виплатили 970 мільярдів доларів відсотків, а Бюджетне управління Конгресу прогнозує 1,039 трильйона доларів у 2026 році — що становить приблизно 19–20 мільярдів доларів на тиждень.
Ой+ Якихось 2 трл в рік...... Я не розумію причин паніки https://streetstats.finance/liquidity/moneyНа цьому графіку чітко видно зміни грошової маси і вартості акцій S@P500 з 2018 року... 1 Грошова маса з 2018 по 2026 виросла з 55 трл до 102 трлн ( долар десь 22% ) і так само виросло котування акцій 2 Таким чином середня швидкість росту + 6 трлн в рік.... Якщо б США не збільшувало М2 доларів... то це б просто загробило їх економіку бо Китай/ЄС як збільшували так і збільшують....
Видання наводить дані Boston Consulting Group (BCG), згідно з якими керуючі активами розмістили у 2025 році на території Гонконгу міжнародні активи на суму $2,9 трлн. Близько 60% цієї суми припадає на материковий Китай. За прогнозами BCG, стрімке зростання азійських статків до кінця десятиліття збільшить розрив між Гонконгом та Швейцарією майже до $600 млрд.
Менеджер швейцарської Baseline Wealth Management Майкл Пеллман Роуленд розповів, що раніше заможні клієнти переказували кошти за кордон заради податкового планування. Однак після пандемії вони дедалі частіше прагнуть «юрисдикційної диверсифікації».
«Це абсолютно нове явище. Я нічого подібного раніше не бачив», — стверджує він.
За словами партнера BCG Майкла Каліха, стратегія диверсифікації активів посилила вплив ключових хабів.
«Формуються дві конкурентні осі: азійська, яку утворюють Гонконг і Сінгапур, та західна, до якої входять Швейцарія, ОАЕ та США», — зазначає він
На десять найбільших світових центрів управління активами припадає майже 90% нових транскордонних фінансових потоків. Лідером за обсягом активів став Гонконг ($2,9 трлн), випередивши Швейцарію (близько $2,8 трлн). Третю позицію посів Сінгапур ($2,1 трлн).
Серед інших провідних фінансових хабів станом на 2025 рік було названо: · США — $1,6 трлн; · Велика Британія — $1,1 трлн; · Нормандські острови та острів Мен — $1,0 трлн; · ОАЕ — $0,9 трлн; · Люксембург, Кайманові острови та Багами — по $0,8 трлн у кожній юрисдикції
Швейцарія, попри статус фінансового еталона, дедалі більше нагадує консервативного гравця, пише FT. Поки багатство перетікає в Азію, банкіри зосереджені на західноєвропейських клієнтах.
останні п'ять дуже потужні центри прання
Щоб не втратити клієнтів, міжнародні гіганти, як-от Deutsche Bank, JPMorgan чи той самий UBS, масово відкривають офіси в Гонконзі та Сінгапурі. Втім, Сінгапур пригальмував після гучних справ про відмивання грошей, що спровокували регуляторні заходи.
Натомість Дубай активно розвивається як міст між Сходом і Заходом. Банки, серед яких UBS, JPMorgan та Deutsche Bank, останніми роками активно розширюють діяльність в еміраті, приваблені нульовим податком на прибуток, політичною стабільністю та притоком заможних приватних осіб, хедж-фондів і сімейних офісів із Росії, Індії, Китаю, Європи та країн Перської затоки. Проте обсяг транскордонних активів в ОАЕ, за даними BCG, торік становив $721 млрд, попри зростання на 11%. Це значно менше, ніж у Швейцарії чи Гонконзі, тож Дубай — перспективний гравець, але до справжнього лідерства йому ще потрібно пройти чималий шлях, прогнозує видання.
гадаю іранські дрони значно пригальмували зростання дубайського фінансового центру...
так може причинно-наслідковий зв'язок - гроші друкують - ринок акцій (бульбашка) зростає?
Ясно що ринок реальний і фінансовий-повязані.... Тільки чому всі причепились до США ? 2024 рік Світове ВВП - 110 трлн________ВВП США____29,3 трлн=26,6% Світовий М2 - 102 трл_________М2 Долара__22,4 трлн=22%
Виходить що США просто щоб догнати свою частку ВВП ПОВИННО додатково надрукувати ще 4,6 трлн доларів... і тоді вони ПОРІВНЯЮТЬСЯ з друком ЄС чи Китаю.
Китай друкує ще більше. але наслідки будуть ще гіршими. причепились до США - бо долар ГОЛОВНА світова валюта. й якщо вона лусне, то відчує весь світ...
й надруковані гроші - це й близько не М2, хоча кореляція є...