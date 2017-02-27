Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:так може причинно-наслідковий зв'язок - гроші друкують - ринок акцій (бульбашка) зростає?

ну лопне бульбашка, а толку? Скільки разів не лопала, а через 5-10 років бере нову висоту. Бо зараз, нажаль, нема жодної країни з обмеженим друкарським верстатом.

я виходжу з дуже простого постулату - якщо гроші друкувати безмежно - вони знеціняться. за рахунок статусу світової валюти - надрукувати можна більше, ніж зазвичай. але якщо не зупинитися, то все одно лусне. може в США насправді такий план й є - друкувати, поки не лусне. а потім міняти амеро на долари - в США 1:10, а за межами США - 1:100, наприклад. з такою армією США один раз таке можуть зробити...

друкують всі - але масштаби різні. чому дорівнює цей критерій, скільки можна друкувати - цікаве питання. це треба ціле дослідження робити. на таке гранти дають? ;) а то на вихідних не так багато часу з цим розбиратися :roll:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 18:28

  Shaman написав:друкують всі - але масштаби різні. чому дорівнює цей критерій, скільки можна друкувати - цікаве питання. це треба ціле дослідження робити. на таке гранти дають? а то на вихідних не так багато часу з цим розбиратися

Найпростіша модель: поки друкуєш не більше ніж "в середньому по планеті", то в тебе все добре
Я просто не бачу сенсу США проводити дефолт. Вони вже його провели в 55 років тому, а тепер абсолютно нічого їм не заважає друкувати долар "в розумних межах", як було до 2022, вічно
P.S. Ви ж самі прихильник "девальвації" для того, щоб власники бізнесу швидше багатіли
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 19:15

  Дюрі-бачі написав:
я знаю, вам до вподоби прочті рішення ;) заважають закони економіки. в розумних межах було до 2000х років.

я прихильник того, що девальвація дозволяє заробляти місцевому виробнику. й дуже часто фонд зп більше, ніж прибуток. тобто заробляють всі - й власник, й робітники, й сумісники...
Shaman
